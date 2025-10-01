Europa League , domani giovedì in campo Roma e Bologna

Ecco di seguito il calendario e le partite di UEFA Europa League 2025-2026. Su Sky tutte le partite della UEFA Europa League in esclusiva:
Seconda giornata
Giovedì 2 ottobre – 18:45
- Panathinaikos – Go Ahead Eagles
- Roma – Lille. Scopri
- FCSB – Young Boys
- Ludogorets – Real Betis
- Viktoria Plzen – Malmo
- Fenerbahce – Nizza
- Bologna – Friburgo. Scopri
- Brann – Utrecht
- Celtic – Braga
Giovedì 2 ottobre – 21:00
- Nottingham Forest – Midtjylland
- Lione – Red Bull Salisburgo
- Genk – Ferencvaros
- Maccabi Tel-Aviv – Dinamo Zagabria
- Sturm Graz – Rangers
- Celta Vigo – Paok
- Porto – Stella Rossa
- Feyenoord – Aston Villa
- Basilea – Stoccarda