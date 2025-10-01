Sfondo scuro Sfondo chiaro
Roma . Gasperini:" il Lille è un'ottima squadra"
Europa League , domani giovedì in campo Roma e Bologna
Conference League , Giovedì 2 ottobre la Fiorentina in campo contro i cdechi Sigma Omoluoc

Europa League , domani giovedì in campo Roma e Bologna

Ottobre 1, 2025
scritto daRedazione

Ecco di seguito il calendario e le partite di UEFA Europa League 2025-2026. Su Sky tutte le partite della UEFA Europa League in esclusiva:

Seconda giornata

Giovedì 2 ottobre – 18:45

  • Panathinaikos – Go Ahead Eagles
  • Roma – Lille. Scopri
  • FCSB – Young Boys
  • Ludogorets – Real Betis
  • Viktoria Plzen – Malmo
  • Fenerbahce – Nizza
  • Bologna – Friburgo. Scopri
  • Brann – Utrecht
  • Celtic – Braga

Giovedì 2 ottobre – 21:00

  • Nottingham Forest – Midtjylland
  • Lione – Red Bull Salisburgo
  • Genk – Ferencvaros
  • Maccabi Tel-Aviv – Dinamo Zagabria
  • Sturm Graz – Rangers
  • Celta Vigo – Paok
  • Porto – Stella Rossa
  • Feyenoord – Aston Villa
  • Basilea – Stoccarda
