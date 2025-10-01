Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Champions League finale: Atalanta -Club Bruges 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
La Roma lavora per il rinnovo di Dybala
Roma . Gasperini:” il Lille è un’ottima squadra”
Europa League , domani giovedì in campo Roma e Bologna

Roma . Gasperini:” il Lille è un’ottima squadra”

Ottobre 1, 2025
scritto daRedazione

Giovedì allo stadio Olimpico Roma-Lille , seconda giornata Europa Legague. Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della seconda uscita dei giallorossi-. “Il Lille è un’ottima squadra, dinamica e organizzata, che gioca in modo anche offensivo. Ha avuto un inizio di campionato con alcuni risultati non favorevoli, ma le prestazioni sono state buone e positive. Sarà una partita in cui bisognerà essere molto attenti e preparati, incontreremo una squadra di ottimo livello”.L’Europa League è importante , altrettanto il campionato e non da meno lanche Coppa Italia . Giochereno tutte e tre le,competizioni  e dobbiamo affrontarle tutte col tentativo di andare più avanti possibile e di essere più competitivi possibile”.

Ottobre 1, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

La Roma lavora per il rinnovo di Dybala

Ottobre 1, 2025
Articolo successivo

Europa League , domani giovedì in campo Roma e Bologna

Ottobre 1, 2025

Recommended for You