Roma . Gasperini:” il Lille è un’ottima squadra”

Giovedì allo stadio Olimpico Roma-Lille , seconda giornata Europa Legague. Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della seconda uscita dei giallorossi-. “Il Lille è un’ottima squadra, dinamica e organizzata, che gioca in modo anche offensivo. Ha avuto un inizio di campionato con alcuni risultati non favorevoli, ma le prestazioni sono state buone e positive. Sarà una partita in cui bisognerà essere molto attenti e preparati, incontreremo una squadra di ottimo livello”.L’Europa League è importante , altrettanto il campionato e non da meno lanche Coppa Italia . Giochereno tutte e tre le,competizioni e dobbiamo affrontarle tutte col tentativo di andare più avanti possibile e di essere più competitivi possibile”.