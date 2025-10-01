Napoli – Sportin Lisbona , le probabili formazioni

Oggi mercoleì alle ore 21 , si accenderanno le luci allo stadio Maradona per la sfida -seconda giornata – Champions Legue: Npoli – Sporting Lisbona.

Esordio casalingo per i campioni d’Italia , dopo la sconfitta in campionato contro il Milan (2-1) .

Lo Sporting è reduce dalla sconfitta contro i i kazaki del Kairat Almaty nel primo turno di Champions e ha vinto in trasferta contro l’Estoril nell’ultimo turno della Primeira Liga.

Napoli-Sporting Lisbona, le probabili formazioni

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

Sporting Lisbona (4-2-3-1): Joao Virginia; Fresneda, Quaresma, Goncalo Inacio, Araujo; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincao, Pedro Goncalves; Suarez. All. Rui Borges

Ad arbitrare il match di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona sarà l’olandese Danny Makkelie. Assistenti i connazionali Hessel Steegstra e Jan de Vries, quarto uomo Allard Lindhout, al Var il polacco Tomasz Kwiatkowski, AVar l’inglese Michael Salisbury

Napoli-Sporting Lisbona, dove vederla in tv

Napoli-Sporting Lisbona sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.