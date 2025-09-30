Napoli, Conte: l’emergenza resta in diifesa-. De Bruney? Abbiamo chiarito tutto”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Settembre 30, 2025
scritto daRedazione

“Abbiamo già chiarito tutto. Patti chiari e amicizia lunga, la situazione è chiusa.  Così Antonio Conte in conferenza stanpa alla viglia del match contro lo Sporting Lisbona di somani seas allo stadio Maradona secondo turno Champions League . Ancora con problemi di formazione per Antonio Conte per le tante assenze per infortunioi. Intanto il tecnico partenopeo dopo sconfitta in casa del Milan arechivia anche il ‘caso De Bruney , il belga non aveva gradito la sostituzione :“Abbiamo già chiarito tutto. Patti chiari e amicizia lunga, la situazione è chiusa.”.

Sulla formazione da schierare contro la squdra portoghese.”
“Proveremo a recupare sia Spinazzola che Oliveira , ma hanno lavorato a parte. L’emergenza resta in difesa con Marianucci e Mazzocchi fuori lista, anche se per fortuna è rientrato Gutierrez. Cercheremo una soluzione qualora i primi due fossero indisponibili,, la souzine sarebbe schierare Elmas nel pacchetto difebsivo”.

Il matcn contro lo Sportin è un passaggio importante per noi .- ha aggiunto Conte – , noi proviamo sempre a scendere in campo per vincere. Dovremo provare a superarci anche nelle difficoltà oggettive che ci sono. Ci sarà da fare un percorso molto complesso quest’anno, lo ribadisco”.

Settembre 30, 2025
scritto daRedazione
