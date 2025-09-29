Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A: finale Milan – Napoli 2-1
Inter , Chivu:” in Champions League ci sono tante insidie”

Settembre 29, 2025
scritto daRedazione

Le vittorie contro Ajax, Sassuolo e Cagliari sono un buon viatico per affrontare domani a San Siro lo Slavia Praga per la seconda giornata della fase a campionato di Champions League. Christian Chivu presenta in conferenza la sfida contro i cechi che nella prima giornata hanno pareggiato con il Bodo/Glimt. “Le prestazioni ci sono state anche contro Udinese e Juve – ha dichiarato il tecnico a Sky Sport -. “Pensiamo allo Slavia che è la partita più importante”. Stiamo avendo anche continuità di risultati ora, ma pensiamo alla prossima. In Champions League ci sono tante insidie, come la qualità dell’avversario e la voglia che hanno tutti di fare risultato a San Siro. Nessuna partita è facile”.

