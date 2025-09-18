Manchester City – Napoli, le probabili formazioni

Stasera ( ore 21) il Napoli scende in campo nella competizione Champions League.

Gli azzurri campioni d’Italia di Antonio Conte affrontano il Manchester City di Pep Guardiola all’Etihad Stadium. In campo con la glia dei partenopei l’ex Kevin De Bruyne. Il Napoli alla proma chiaata contro la forte squadra inglese deve dare risposte importanti alla prova europea. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Manchester-City Napoli, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Manchester City-Napoli, in campo stasera alle 21:

Manchester City (4-3-3): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Bernardo Silva, Rodri, Reijnders; Foden, Haaland, Doku. All. Guardiola.

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.

tArbitro il tedesco Felix Zwayer Assistenti i connazionali Robert Kempter e Christian Dietz, quarto ufficiale Florian Badstübner.Al var Christian Dingert, avar Bastian Dankert.

Manchester City-Napoli, dove vederla

La partita di Champions tra Manchester City e Napoli sarà trasmessa in diretta su Sky, canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Sfida visibile in streaming su Sky Go e NOW.