Champions League: Ajax – Inter , le probabili formazioni

L’Inter gioca oggi alle 21 contro l’Ajax la prima partita della fase a girone unico di Champions League 2025-2026.

Debutto in trasferta per la squadra di Chivu, che arriva alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam dopo la sconfitta casalinga in campionato contro la Juve .

L’Inter, finalista della scorsa edizione, prova a dare in Coppa un segnale forte dopo le due sconfitte di fila (Udinese, 1-2 in casa; Juventus, 4-3 a Torino) Pribabile canbio tra i pali con Martinez al posto di Sommer. Fiducia a Sucic a centrocampo, attacco collaudato con Thuram e Lautaro il ‘Toro’ non in perfette condizioni potrebbe essere sistituito da Pio Esposito .

Le probabili formazioni:

AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Berghuis, Weghorst, Godts. Allenatore: Heitinga.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

Arbitro l’inglese Michael Oliver, coadiuvato dagli assistenti connazionali Burt e Mainwaring e dal quarto uomo Barrott; al Var l’australiano Gillet (dal 2019 arbitro della Federcalcio inglese) e l’inglese Salisbury.