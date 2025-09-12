Sfondo scuro Sfondo chiaro
Lazio , Isaksen pronto al rientro
Sorteggio biglietti Mondiali 2026 , oltrre 2,5 di richieste alla FIFA

Settembre 12, 2025
scritto daRedazione

In ua sola giorata per la Coppa del Mondo Fifa 26, la Fifa ha ricevuto un elevato numero di richieste da tutto il mondo, con oltre 1,5 milioni di tifosi provenienti da 210 paesi che si sono registrati. La domanda più alta è arrivata finora dai tifosi di Stati Uniti, Messico e Canada, seguiti dai loro omologhi in Argentina, Colombia, Brasile, Inghilterra, Spagna, Portogallo e Germania.

I tifosi potranno acquistare i biglietti per la fase a gironi a partire da soli 60 dollari all’inizio delle vendite. I biglietti per le singole partite di tutte le 104 partite saranno disponibili all’inizio delle vendite, insieme ai biglietti specifici per lo stadio e per la squadra. Le fasi successive di vendita dei biglietti inizieranno a ottobre.

Settembre 12, 2025
scritto daRedazione
Lazio , Isaksen pronto al rientro

Settembre 12, 2025

