Qualificazioni mondiali girone sudamericano: Bolivia ai play off , male Argentina e BrasIile

La giornata finale del maxi-girone sudamericano riguardante le qualificazioni al Mondiale 2026 ha emesso l’ultimo verdetto: sarà la Bolivia a partecipare ai playoffs intercontinentali. Il successo per 1-0 sul Brasile di Carlo Ancelotti (rigore di Miguelito) gli vale infatti il settimo posto finale, vista la contemporanea sconfitta per 6-3 del Venezuela contro la Colombia. A chiudere con un ko è anche l’Argentina, 1-0 in Ecuador: decide il rigore di Valencia.
BOLIVIA-BRASILE 1-0
ECUADOR-ARGENTINA 1-0
CILE-URUGUAY 0-0
PERÙ-PARAGUAY 0-1
VENEZUELA-COLOMBIA 3-6
CLASSIFICHE GIRONI
1) ARGENTINA: 38 punti
partite giocate: 18
differenza reti: +21
qualificata al Mondiale
2) ECUADOR: 29 punti*
partite giocate: 18
differenza reti: +9
qualificata al Mondiale
*3 punti di penalizzazione
3) COLOMBIA: 28 punti
partite giocate: 18
differenza reti: +10
qualificata al Mondiale
4) URUGUAY: 28 punti
partite giocate: 18
differenza reti: +10
qualificata al Mondiale
5) BRASILE: 28 punti
partite giocate: 18
differenza reti: +7
qualificata al Mondiale
6) PARAGUAY: 28 punti
partite giocate: 18
differenza reti: +4
qualificata al Mondiale
7) BOLIVIA: 20 punti
partite giocate: 18
differenza reti: -18
Qualificata ai playoff
7) VENEZUELA: 18 punti
partite giocate: 18
differenza reti: -10
Eliminata
9) PERÙ: 12 punti
partite giocate: 18
differenza reti: -15
Eliminato
10) CILE: 10 punti
partite giocate: 18
differenza reti: -18
Eliminato