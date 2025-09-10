Qualificazioni mondiali girone sudamericano: Bolivia ai play off , male Argentina e BrasIile

La giornata finale del maxi-girone sudamericano riguardante le qualificazioni al Mondiale 2026 ha emesso l’ultimo verdetto: sarà la Bolivia a partecipare ai playoffs intercontinentali. Il successo per 1-0 sul Brasile di Carlo Ancelotti (rigore di Miguelito) gli vale infatti il settimo posto finale, vista la contemporanea sconfitta per 6-3 del Venezuela contro la Colombia. A chiudere con un ko è anche l’Argentina, 1-0 in Ecuador: decide il rigore di Valencia.

BOLIVIA-BRASILE 1-0





ECUADOR-ARGENTINA 1-0





CILE-URUGUAY 0-0





PERÙ-PARAGUAY 0-1





VENEZUELA-COLOMBIA 3-6

CLASSIFICHE GIRONI

1) ARGENTINA: 38 punti

partite giocate: 18

differenza reti: +21

qualificata al Mondiale

2) ECUADOR: 29 punti*

partite giocate: 18

differenza reti: +9

qualificata al Mondiale

*3 punti di penalizzazione

3) COLOMBIA: 28 punti

partite giocate: 18

differenza reti: +10

qualificata al Mondiale

4) URUGUAY: 28 punti

partite giocate: 18

differenza reti: +10

qualificata al Mondiale

5) BRASILE: 28 punti

partite giocate: 18

differenza reti: +7

qualificata al Mondiale

6) PARAGUAY: 28 punti

partite giocate: 18

differenza reti: +4

qualificata al Mondiale

7) BOLIVIA: 20 punti

partite giocate: 18

differenza reti: -18

Qualificata ai playoff

7) VENEZUELA: 18 punti

partite giocate: 18

differenza reti: -10

Eliminata

9) PERÙ: 12 punti

partite giocate: 18

differenza reti: -15

Eliminato

10) CILE: 10 punti

partite giocate: 18

differenza reti: -18

Eliminato

