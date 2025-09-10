Sfondo scuro Sfondo chiaro
Tennis - La rivalità tra Sinner e Alcaraz
Qualificazioni mondiali girone sudamericano: Bolivia ai play off , male Argentina e BrasIile
Settembre 10, 2025
scritto daRedazione

La giornata finale del maxi-girone sudamericano riguardante le qualificazioni al Mondiale 2026 ha emesso l’ultimo verdetto: sarà la Bolivia a partecipare ai playoffs intercontinentali. Il successo per 1-0 sul Brasile di Carlo Ancelotti (rigore di Miguelito) gli vale infatti il settimo posto finale, vista la contemporanea sconfitta per 6-3 del Venezuela contro la Colombia. A chiudere con un ko è anche l’Argentina, 1-0 in Ecuador: decide il rigore di Valencia.

BOLIVIA-BRASILE 1-0


ECUADOR-ARGENTINA 1-0


CILE-URUGUAY 0-0


PERÙ-PARAGUAY 0-1


VENEZUELA-COLOMBIA 3-6

CLASSIFICHE GIRONI

1) ARGENTINA: 38 punti

    partite giocate: 18

    differenza reti: +21

    qualificata al Mondiale

2) ECUADOR: 29 punti*

    partite giocate: 18

    differenza reti: +9

    qualificata al Mondiale

    *3 punti di penalizzazione

3) COLOMBIA: 28 punti

    partite giocate: 18

    differenza reti: +10

    qualificata al Mondiale

4) URUGUAY: 28 punti

    partite giocate: 18

    differenza reti: +10

    qualificata al Mondiale

5) BRASILE: 28 punti

    partite giocate: 18

    differenza reti: +7

    qualificata al Mondiale

6) PARAGUAY: 28 punti

    partite giocate: 18

    differenza reti: +4

    qualificata al Mondiale

7) BOLIVIA: 20 punti

    partite giocate: 18

    differenza reti: -18

    Qualificata ai playoff

7) VENEZUELA: 18 punti

    partite giocate: 18

    differenza reti: -10

    Eliminata

9) PERÙ: 12 punti

    partite giocate: 18

    differenza reti: -15

    Eliminato

10) CILE: 10 punti

    partite giocate: 18

    differenza reti: -18

    Eliminato

Settembre 10, 2025
scritto daRedazione
