Qualificazioni Mondiale 2026, risultati

Spicano i 9 gol messi a segno nel match tra Israele e Italia , sfida vinta dagli Aazurri (5-4). La Croazia batte 4-0 il Montenegro e si prende la vetta del girone in vista dello scontro diretto con la Repubblica Ceca. La Danimarca ‘doma’ in casa della Grecia: 3-0, in gol anche Hojlund. La Svizzera supera la Slovenia, crolla la Svezia in casa del Kosovo. Vittoria in trasferta per la Scozia di McTominay sulla Bielorussia. Far Oer batte Gibilterra.
GRUPPO B: KOSOVO-SVEZIA 2-0
26′ Rexhbecaj, 42′ Muriqi
GRUPPO B: SVIZZERA-SLOVENIA 3-0
18′ Elvedi, 33′ Embolo, 38′ Ndoye
GRUPPO C: GRECIA-DANIMARCA 0-3
32′ Damsgaard, 62′ Christensen, 81′ Hojlund
GRUPPO C: BIELORUSSIA-SCOZIA 0-2
43′ Adams, 65′ aut. Volkov
GRUPPO L: CROAZIA-MONTENEGRO 4-0
35′ Jakic, 51′ Kramaric, 85′ aut Kuc, 92′ Perisic
GRUPPO L: GIBILTERRA-FAR OER 0-1
68′ Agnarsson
GRUPPO I: ISRAELE-ITALIA 4-5
16′ aut. Locatelli (IT), 40′ e 54′ Kean (IT), 52′ e 89′ Peretz (IS), 58′ Politano (IT), 81′ Raspadori (IT), 87′ aut. Bastoni (IT), 91′ Tonali (IT)
CLASSIFICHE GIRONI
IL GRUPPO DELL’ITALIA, GIRONE I
Norvegia: 12 punti in 4 partite (13 gol fatti, 2 gol subiti)
ITALIA: 9 punti in 4 partite (12 gol fatti, 7 gol subiti)
Israele: 9 punti in 5 partite (15 gol fatti, 11 gol subiti)
Estonia: 3 punti in 5 partite (5 gol fatti, 13 gol subiti)
Moldavia: 0 punti in 4 partite (2 gol fatti, 14 gol subiti)
TUTTI GLI ALTRI GRUPPI:
GIRONE A
Slovacchia: 6 punti in 2 partite (3 gol fatti, 0 gol subiti)
Irlanda del Nord: 3 punti in 2 partite (4 gol fatti, 4 gol subiti)
Germania: 3 punti in 2 partite (3 gol fatti, 3 gol subiti)
Lussemburgo: 0 punti in 2 partite (1 gol fatto, 4 gol subiti)
GIRONE B
Svizzera: 6 punti in 2 partite (7 gol fatti, 0 gol subiti)
Kosovo: 3 punti in 2 partite (2 gol fatti, 4 gol subiti)
Svezia: 1 punto in 2 partite (2 gol fatti, 4 gol subiti)
Slovenia: 1 punto in 2 partite (2 gol fatti, 5 gol subiti)
GIRONE C
Danimarca: 4 punti in 2 partite (3 gol fatti, 0 gol subiti)
Scozia: 4 punti in 2 partite (2 gol fatti, 0 gol subiti)
Grecia: 3 punti in 2 partite (5 gol fatti, 4 gol subiti)
Bielorussia: 0 punti in 2 partite (1 gol fatto, 7 gol subiti)
GIRONE D
Islanda: 3 punti in 1 partita (5 gol fatti, 0 gol subiti)
Francia: 3 punti in 1 partita (2 gol fatti, 0 gol subiti)
Ucraina: 0 punti in 1 partita (0 gol fatti, 2 gol subiti)
Azerbaigian: 0 punti in 1 partita (0 gol fatti, 5 gol subiti)
GIRONE E
Spagna: 6 punti in 2 partite (9 gol fatti, 0 gol subiti)
Georgia: 3 punti in 2 partite (5 gol fatti, 3 gol subiti)
Turchia: 3 punti in 2 partite (3 gol fatti, 8 gol subiti)
Bulgaria: 0 punti in 2 partite (0 gol fatti, 6 gol subiti)
GIRONE F
Portogallo: 3 punti in 1 partita (5 gol fatti, 0 gol subiti)
Ungheria: 1 punto in 1 partita (2 gol fatti, 2 gol subiti)
Irlanda: 1 punto in 1 partita (2 gol fatti, 2 gol subiti)
Armenia: 0 punti in 1 partita (0 gol fatti, 5 gol subiti)
GIRONE G
Olanda: 10 punti in 4 partite (14 gol fatti, 3 gol subiti)
Polonia: 10 punti in 5 partite (8 gol fatti, 4 gol subiti)
Finlandia: 7 punti in 5 partite (6 gol fatti, 8 gol subiti)
Lituania: 3 puntI in 5 partite (5 gol fatti, 7 gol subiti)
Malta: 2 punt1 in 5 partite (1 gol fatti, 12 gol subiti)
GIRONE H
Bosnia: 12 punti in 4 partite (10 gol fatti, 1 gol subito)
Austria: 9 punti in 3 partite (7 gol fatti, 1 gol subito)
Romania: 6 punti in 4 partite (8 gol fatti, 4 gol subiti)
Cipro: 3 punti in 4 partite (3 gol fatti, 5 gol subiti)
San Marino: 0 punti in 5 partite (1 gol fatto, 18 gol subiti)
GIRONE J
Macedonia del Nord: 11 punti in 5 partite (11 gol fatti, 2 gol subiti)
Belgio: 10 punti in 4 partite (17 gol fatti, 4 gol subiti)
Galles: 10 punti in 5 partite (11 gol fatti, 6 gol subiti)
Kazakistan: 3 punti in 5 partite (3 gol fatti, 11 gol subiti)
Liechtenstein: 0 punti in 5 partite (0 gol fatti, 19 gol subiti)
GIRONE K
Inghilterra: 12 punti in 4 partite (8 gol fatti, 0 gol subiti)
Serbia: 7 punti in 3 partite (4 gol fatti, 0 gol subiti)
Albania: 5 punti in 4 partite (4 gol fatti, 3 gol subiti)
Lettonia: 4 punti in 3 partite (2 gol fatti, 5 gol subiti)
Andorra: 0 punti in 5 partite (0 gol fatti, 10 gol subiti)
GIRONE L
Croazia: 12 punti in 4 partite (17 gol fatti, 1 gol subito)
Repubblica Ceca: 12 punti in 5 partite (11 gol fatti, 6 gol subiti)
Far Oer: 6 punti in 5 partite (4 gol fatti, 5 gol subiti)
Montenegro: 6 punti in 5 partite (4 gol fatti, 9 gol subiti)
Gibilterra: 0 punti in 5 partite (2 gol fatti, 17 gol subiti)
- Le qualificazioni Uefa mettono in palio 16 posti
- 12 gironi da 4 o 5 squadre: la squadra vincitrice di ogni girone si qualifica
- I 4 posti rimanenti saranno assegnati attraverso uno spareggio che coinvolge 16 squadre. Allo spareggio parteciperanno le 12 seconde dei gironi e le 4 squadre meglio posizionate nei gironi di Nations League (che non hanno concluso la fase a gironi delle qualificazioni al 1° o 2° posto). Le 16 squadre saranno sorteggiate in 4 distinti percorsi di spareggio che prevedono una semifinale e una finale
IL CALENDARIO DEI MATCH
GRUPPO I (ITALIA, Norvegia, Israele, Estonia, Moldovia)
- 22 marzo 2025, 18:00: Moldavia-Norvegia 0-5
- 22 marzo 2025, 20:45: Israele-Estonia 2-1
- 25 marzo 2025, 20:45: Israele-Norvegia 2-3
- 25 marzo 2025, 20:45: Moldavia-Estonia 2-3
- 6 giugno 2025, 20:45: Estonia-Israele 1-3
- 6 giugno 2025, 20:45: Norvegia-Italia 3-0
- 9 giugno 2025, 20:45: Estonia-Norvegia 0-1
- 9 giugno 2025, 20:45: Italia-Moldavia 2-0
- 5 settembre 2025, 20:45: Moldavia-Israele 0-4
- 5 settembre 2025, 20:45: Italia-Estonia 5-0
- 8 settembre 2025, 20:45: Israele-Italia 4-5
- 9 settembre 2025, 20:45: Norvegia-Moldavia
- 11 ottobre 2025, 18:00: Norvegia-Israele
- 11 ottobre 2025, 20:45: Estonia-Italia
- 14 ottobre 2025, 20:45: Estonia-Moldavia
- 14 ottobre 2025, 20:45: Italia-Israele
- 13 novembre 2025, 18:00: Norvegia-Estonia
- 13 novembre 2025, 20:45: Moldavia-Italia
- 16 novembre 2025, 20:45: Israele-Moldavia
- 16 novembre 2025, 20:45: Italia-Norvegia
GIRONE A (Germania, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo)
- 4 settembre 2025, 20:45: Lussemburgo-Irlanda del Nord 1-3
- 4 settembre 2025, 20:45: Slovacchia-Germania 2-0
- 7 settembre 2025, 20:45: Lussemburgo-Slovacchia 0-1
- 7 settembre 2025, 20:45: Germania-Irlanda del Nord 3-1
- 10 ottobre 2025, 20:45: Irlanda del Nord-Slovacchia
- 10 ottobre 2025, 20:45: Germania-Lussemburgo
- 13 ottobre 2025, 20:45: Irlanda del Nord-Germania
- 13 ottobre 2025, 20:45: Slovacchia-Lussemburgo
- 14 novembre 2025, 20:45: Lussemburgo-Germania
- 14 novembre 2025, 20:45: Slovacchia-Irlanda del Nord
- 17 novembre 2025, 20:45: Irlanda del Nord-Lussemburgo
- 17 novembre 2025, 20:45: Germania-Slovacchia
GIRONE B (Svizzera, Svezia, Slovenia, Kosovo)
- 5 settembre 2025, 20:45: Slovenia-Svezia 2-2
- 5 settembre 2025, 20:45: Svizzera-Kosovo 4-0
- 8 settembre 2025, 20:45: Kosovo-Svezia 2-0
- 8 settembre 2025, 20:45: Svizzera-Slovenia 3-0
- 10 ottobre 2025, 20:45: Kosovo-Slovenia
- 10 ottobre 2025, 20:45: Svezia-Svizzera
- 13 ottobre 2025, 20:45: Slovenia-Svizzera
- 13 ottobre 2025, 20:45: Svezia-Kosovo
- 15 novembre 2025, 20:45: Slovenia-Kosovo
- 15 novembre 2025, 20:45: Svizzera-Svezia
- 18 novembre 2025, 20:45: Kosovo-Svizzera
- 18 novembre 2025, 20:45: Svezia-Slovenia
GIRONE C (Danimarca, Grecia, Scozia, Bielorussia)
- 5 settembre 2025, 20:45: Grecia-Bielorussia 5-1
- 5 settembre 2025, 20:45: Danimarca-Scozia 0-0
- 8 settembre 2025, 20:45: Bielorussia-Scozia 0-2
- 8 settembre 2025, 20:45: Grecia-Danimarca 0-3
- 9 ottobre 2025, 20:45: Bielorussia-Danimarca
- 9 ottobre 2025, 20:45: Scozia-Grecia
- 12 ottobre 2025, 18:00: Scozia-Bielorussia
- 12 ottobre 2025, 20:45: Danimarca-Grecia
- 15 novembre 2025, 20:45: Grecia-Scozia
- 15 novembre 2025, 20:45: Danimarca-Bielorussia
- 18 novembre 2025, 20:45: Bielorussia-Grecia
- 18 novembre 2025, 20:45: Scozia-Danimarca
GIRONE D (Francia, Ucraina, Islanda, Azerbaijan)
- 5 settembre 2025, 20:45: Islanda-Azerbaijan 5-0
- 5 settembre 2025, 20:45: Ucraina-Francia 0-2
- 9 settembre 2025, 18:00: Azerbaigian-Ucraina
- 9 settembre 2025, 20:45: Francia-Islanda
- 10 ottobre 2025, 20:45: Islanda-Ucraina
- 10 ottobre 2025, 20:45: Francia-Azerbaijan
- 13 ottobre 2025, 20:45: Islanda-Francia
- 13 ottobre 2025, 20:45: Ucraina-Azerbaijan
- 13 novembre 2025, 18:00: Azerbaijan-Islanda
- 13 novembre 2025, 20:45: Francia-Ucraina
- 16 novembre 2025, 18:00: Azerbaijan-Francia
- 16 novembre 2025, 18:00: Ucraina-Islanda
GIRONE E (Spagna, Turchia, Georgia, Bulgaria)
- 4 settembre 2025, 18:00: Georgia-Turchia 2-3
- 4 settembre 2025, 20:45: Bulgaria-Spagna 0-3
- 7 settembre 2025, 15:00: Georgia-Bulgaria 3-0
- 7 settembre 2025, 20:45: Turchia-Spagna 0-6
- 11 ottobre 2025, 20:45: Bulgaria-Turchia
- 11 ottobre 2025, 20:45: Spagna-Georgia
- 14 ottobre 2025, 20:45: Turchia-Georgia
- 14 ottobre 2025, 20:45: Spagna-Bulgaria
- 15 novembre 2025, 18:00: Georgia-Spagna
- 15 novembre 2025, 18:00: Turchia-Bulgaria
- 18 novembre 2025, 20:45: Bulgaria-Georgia
- 18 novembre 2025, 20:45: Spagna-Turchia
GIRONE F (Portogallo, Ungheria, Irlanda, Armenia)
- 6 settembre 2025, 18:00: Armenia-Portogallo 0-5
- 6 settembre 2025, 20:45: Irlanda-Ungheria 2-2
- 9 settembre 2025, 18:00: Armenia-Irlanda
- 9 settembre 2025, 20:45: Ungheria-Portogallo
- 11 ottobre 2025, 18:00: Ungheria-Armenia
- 11 ottobre 2025, 20:45: Portogallo-Irlanda
- 14 ottobre 2025, 20:45: Irlanda-Armenia
- 14 ottobre 2025, 20:45: Portogallo-Ungheria
- 13 novembre 2025, 18:00: Armenia-Ungheria
- 13 novembre 2025, 20:45: Irlanda-Portogallo
- 16 novembre 2025, 15:00: Ungheria-Irlanda
- 16 novembre 2025, 15:00: Portogallo-Armenia
GIRONE G (Olanda, Polonia, Finlandia, Lituania, Malta)
- 21 marzo 2025, 20:45: Malta-Finlandia 0-1
- 21 marzo 2025, 20:45: Polonia-Lituania 1-0
- 24 marzo 2025, 20:45: Lituania-Finlandia 2-2
- 24 marzo 2025, 20:45: Polonia-Malta 2-0
- 7 giugno 2025, 18:00: Malta-Lituania 0-0
- 7 giugno 2025, 18:00: Finlandia-Olanda 0-2
- 10 giugno 2025, 20:45: Finlandia-Polonia 2-1
- 10 giugno 2025, 20:45: Olanda-Malta 8-0
- 4 settembre 2025, 20:45: Lituania-Malta 1-1
- 4 settembre 2025, 20:45: Olanda-Polonia 1-1
- 7 settembre 2025, 20:45: Lituania-Olanda 2-3
- 7 settembre 2025, 20:45: Polonia-Finlandia 3-1
- 9 ottobre 2025, 20:45: Finlandia-Lituania
- 9 ottobre 2025, 20:45: Malta-Olanda
- 12 ottobre 2025, 20:45: Olanda-Finlandia
- 12 ottobre 2025, 20:45: Lituania-Polonia
- 14 novembre 2025, 18:00: Finlandia-Malta
- 14 novembre 2025, 20:45: Polonia-Olanda
- 17 novembre 2025, 20.45: Malta-Polonia
- 17 novembre 2025, 20.45: Olanda-Lituania
GIRONE H (Austria, Romania, Bosnia, Cipro, San Marino)
- 21 marzo 2025, 20:45: Cipro-San Marino 2-0
- 21 marzo 2025, 20:45: Romania-Bosnia 0-1
- 24 marzo 2025, 20:45: Bosnia-Cipro 2-1
- 24 marzo 2025, 20:45: San Marino-Romania 1-5
- 7 giugno 2025, 15:00: Bosnia-San Marino 1-0
- 7 giugno 2025, 20:45: Austria-Romania 2-1
- 10 giugno 2025, 20:45: Romania-Cipro 2-0
- 10 giugno 2025, 20:45: San Marino-Austria 0-4
- 6 settembre 2025, 20:45: Austria-Cipro 1-0
- 6 settembre 2025, 20:45: San Marino-Bosnia 0-6
- 9 settembre 2025, 20:45: Bosnia-Austria
- 9 settembre 2025, 20:45: Cipro-Romania
- 9 ottobre 2025, 20:45: Austria-San Marino
- 9 ottobre 2025, 20.45: Cipro-Bosnia
- 12 ottobre 2025, 20:45: San Marino-Cipro
- 12 ottobre 2025, 20:45: Romania-Austria
- 15 novembre 2025, 18:00: Cipro-Austria
- 15 novembre 2025, 20:45: Bosnia-Romania
- 18 novembre 2025, 20:45: Austria-Bosnia
- 18 novembre 2025, 20:45: Romania-San Marino
GRUPPO J (Belgio, Galles, Macedonia Nord, Kazakistan, Liechtenstein)
- 22 marzo 2025, 15:00: Liechtenstein-Macedonia del Nord 0-3
- 22 marzo 2025, 20:45: Galles-Kazakistan 3-1
- 25 marzo 2025, 20:45: Liechtenstein-Kazakistan 0-2
- 25 marzo 2025, 20:45: Macedonia del Nord-Galles 1-1
- 6 giugno 2025, 20:45: Macedonia del Nord-Belgio 1-1
- 6 giugno 2025, 20:45: Galles-Liechtenstein 3-0
- 9 giugno 2025, 16:00: Kazakistan-Macedonia del Nord 0-1
- 9 giugno 2025, 20:45: Belgio-Galles 4-3
- 4 settembre 2025, 16:00: Kazakistan-Galles 0-1
- 4 settembre 2025, 20:45: Liechtenstein-Belgio 0-6
- 7 settembre 2025, 18:00: Macedonia del Nord-Liechtenstein 5-0
- 7 settembre 2025, 20:45: Belgio-Kazakistan 6-0
- 10 ottobre 2025, 16:00: Kazakistan-Liechtenstein
- 10 ottobre 2025, 20:45: Belgio-Macedonia del Nord
- 13 ottobre 2025, 20:45: Macedonia del Nord-Kazakistan
- 13 ottobre 2025, 20:45: Galles-Belgio
- 15 novembre 2025, 15:00: Kazakistan-Belgio
- 15 novembre 2025, 18:00: Liechtenstein-Galles
- 18 novembre 2025, 20:45: Belgio-Liechtenstein
- 18 novembre 2025, 20:45: Galles-Macedonia del Nord
GRUPPO K (Inghilterra, Serbia, Albania, Lettonia, Andorra)
- 21 marzo 2025, 20:45: Andorra-Lettonia 0-1
- 21 marzo 2025, 20.45: Inghilterra-Albania 2-0
- 24 marzo 2025, 20:45: Albania-Andorra 3-0
- 24 marzo 2025, 20:45: Inghilterra-Lettonia 3-0
- 7 giugno 2025, 18:00: Andorra-Inghilterra 0-1
- 7 giugno 2025, 20:45: Albania-Serbia 0-0
- 10 giugno 2025, 20:45: Lettonia-Albania 1-1
- 10 giugno 2025, 20:45: Serbia-Andorra 3-0
- 6 settembre 2025, 15:00: Lettonia-Serbia 0-1
- 6 settembre 2025, 18:00: Inghilterra-Andorra 2-0
- 9 settembre 2025, 20:45: Albania-Lettonia
- 9 settembre 2025, 20:45: Serbia-Inghilterra
- 11 ottobre 2025, 15:00: Lettonia-Andorra
- 11 ottobre 2025, 20:45: Serbia-Albania
- 14 ottobre 2025, 20.45: Andorra-Serbia
- 14 ottobre 2025, 20:45: Lettonia-Inghilterra
- 13 novembre 2025, 20:45: Andorra-Albania
- 13 novembre 2025, 20:45: Inghilterra-Serbia
- 16 novembre 2025, 18:00: Albania-Inghilterra
- 16 novembre 2025, 18:00: Serbia-Lettonia
GRUPPO L (Croazia, Cechia, Montenegro, Far Oer, Gibilterra)
- 22 marzo 2025, 18:00: Montenegro-Gibilterra 3-1
- 22 marzo 2025, 20:45: Cechia-Far Oer 2-1
- 25 marzo 2025, 20:45: Gibilterra-Cechia 0-4
- 25 marzo 2025, 20:45: Montenegro-Far Oer 1-0
- 6 giugno 2025, 20:45: Cechia-Montenegro 2-0
- 6 giugno 2025, 20:45: Gibilterra-Croazia 0-7
- 9 giugno 2025, 20:45: Far Oer-Gibilterra 2-1
- 9 giugno 2025, 20:45: Croazia-Cechia 5-1
- 5 settembre 2025, 20:45: Far Oer-Croazia 0-1
- 5 settembre 2025, 20:45: Montenegro-Cechia 0-2
- 8 settembre 2025, 20:45: Gibilterra-Far Oer 0-1
- 8 settembre 2025, 20:45: Croazia-Montenegro 4-0
- 9 ottobre 2025, 20:45: Cechia-Croazia
- 9 ottobre 2025, 20.45: Far Oer-Montenegro
- 12 ottobre 2025, 20:45: Far Oer-Cechia
- 12 ottobre 2025, 20:45: Croazia-Gibilterra
- 14 novembre 2025, 20:45: Gibilterra-Montenegro
- 14 novembre 2025, 20:45: Croazia-Far Oer
- 17 novembre 2025, 20:45: Cechia-Gibilterra
- 17 novembre 2025, 20:45: Montenegro-Croazia