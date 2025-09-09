Qualificazione Mondiali 2026: Israele – Italia 4-5

Tanti gol e tanti errori , questo il copione del match valido per la quailificazione ai prossimi campionati del Mondo 2026 tra Israele e Italia.

In Ungheria campo neutro di Debrecn Italia ha battuto 5-4 Israele i ragazzi di Gattuso centrano la seconda vittoria consecutiva dopo quella cotnro l’Estonia c agganciando proprio gli uomini di Ben Simon a nove punti in classifica. Gli azzurri hanno sofferto l’aggressività subendo lo svantaggio al 16′ per l’autorete di Locatelli. La reazione dell’Italia arruva con lo stesso Locatelli , la conclusione centra la traversa. Il pareggio azzurro arriva al 40′: assist di retegui per kean che dal limirte calcia forte rasoterra. Nella rirpesa Isrraele raddoppia al 52′ la rete dell’ex Venezia Dor Peretz. Passano appena 2 minuti e Kean mette a segno il pareggio , ancora con la collaborazione di Retegui. E’ su’ è giù di emozioni , tocca a Politano al 58′ (sul terzo assist di Retegui) portare in vantaggio l’Italia . Gattuso richiama in panchina Kean per Raspadori , e l’ex Napoli all’81’ indirizza il match in favore dell’Italia, ma non è finita : all’87’ l’autorete di Bastoni ha riaperto i giochi, e Dor Peretz all’89’ ha firmato un nuovo pareggio e due minuti più tardi Tonali ha trovato il tanto clamoroso, quanto importante, 5-4 finale che ha premiato l’Italia.

LA PARTITA

IL TABELLINO

ISRAELE-ITALIA 4-5

Israele (4-2-3-1): Da. Peretz; Dasa (20′ st Jehezkel), Nachmias, Lemkin (9′ Shlomo (43′ st Turgerman)), Revivo; E. Peretz, Do. Peretz; Khalaili (20′ st Baribo), Gloukh, Solomon; Biton (20′ st Mizrahi). A disp.: Glazer, Nir On, Gandelman, Shua, Kanichowsky, Blorian, Azoulay. Ct.: Ben Simon

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco (33′ st Cambiaso); Tonali, Locatelli, Barella (23′ st Frattesi); Politano (23′ st Orsolini), Kean (33′ st Raspadori), Retegui (43′ st Maldini). A disp.: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Rovella, Calafiori, Esposito. Ct.: Gattuso.

Arbitro: Vincic (Slovenia)

Marcatori: 16′ aut. Locatelli (It), 40′ Kean (It), 7′ st Dor Peretz (Is), 9′ st Kean (It), 13′ st Retegui (It), 36′ st Raspadori (It), 42′ st aut. Bastoni (It), 44′ st Dor Peretz (Is), 46′ st Tonali (It)

Ammoniti: nessuno