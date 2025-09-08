Sfondo scuro Sfondo chiaro
Basket: Il ct Pozzecco lascia la Nazionale
Qual. Mondiali : Israele-Otalia , le probabili formazioni

Settembre 8, 2025
scritto daRedazione


Dopo il 5-0 rifilato all’Estonia venerdì scorso a Bergamo, lItalia torna in campo per le qualificazione ai Mondiali 2026 e sfida Israele: la Nazionale di Rino Gattuso sarà di scena al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria.

Le ultime

Squadra che vince non si tocca! In genre i tecnici del calcio si affidano a questa definizione . Anche Gattuso dopo la bella prova contro l’Estonia , potrebbe non variare la formazione che ha convinto a Bergamo con: Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco davanti a Donnarumma. A centricampo Barella e Tonali, ai lati Politano e Zaccagni , Kean e Retegui in tattacco.

Ecco le,probabili formazioni

ISRAELE (4-1-4-1): Daniel Peretz; Dasa, Lemkin, Nachmias, Revivo; E. Peretz; Gloukh, Solomon, Biton, D.Peretz; Baribo. CT: Ben Shimon.

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Kean, Retegui. CT: Gattuso.

La designazione arbitrale di Israele-Italia Il fischietto di gara sarà lo sloveno Slavko Vincic, coadiuvato dagli assistenti Tomaž Klancnik e Andraž Kovacic; il IV uomo sarà David Šmajc mentre al VAR spetterà al tedesco Christian Dingert con AVAR il connazionale Sascha Stegemann.

Calcio d’iniio ore 20.45 diretta Rai 1

Settembre 8, 2025
scritto daRedazione
