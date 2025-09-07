Italia , Gattuso : quale formazione opporre contro Israele

Dopo la scorpacciata di gol (5-0) venerdì contro l’Estonia, il ct della nazionale azzurra Gattuso si prepara con i suoi ragazzi ad affrontare la difficile trasferta in terra ungherese contro Israele. Le risposte della formazione schierata a Bergamoi fornito ottome risposte : doppio centravanti con Retegui e Kean , con Politano e Zaccagni lungo le due fasce di pertinenza. La difesa ha risposto bene alle sollecitazioni – considerando anche la forza dell’Estonia . .Gattuso nelle prossime ore annuncerà la formnazione anti-Israele, ma già ci sono segnali che portano alla confermna della stessa quella schierata venerdì a Bergamo 4-4-2. In ogni caso il ct azzurro potrebbe optare per un 4-3-3 con un mediano in più col centrocampista bianconero, Kean a sinistra con Retegui punta e Politano a destra.

Ecco i probabili schieramenti:

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Kean, Retegui

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Locatelli, Barella, Tonali, Politano, Retegui, Kean