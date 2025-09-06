Qualificazioni Mondiali 2026 – risultati

Ecco tutti i risutati dei match qualificazioni Mondiale 2026 e relative classifiche.
SLOVENIA-SVEZIA 2-2 (girone B)
- 18′ Elanga (SV), 46′ Lovric (SL), 73′ Ayari (SV), 90′ Vipotnik (SL)
SVIZZERA-KOSOVO 4-0 (girone B)
- 22′ Akanji, 25′, 45′ Embolo, 39′ Widmer
DANIMARCA-SCOZIA 0-0 (girone C)
GRECIA-BIELORUSSIA 5-1 (girone C)
- 3′ Karetsas (G), 17′ Pavlidis (G), 21′ Bakasetas (G), 36′ Kourbelis (G), 63′ Tzolis (G), 72′ Barkovskiy (B)
ISLANDA-AZERBAIGIAN 5-0 (girone D)
- 45+2′ Palsson, 47′, 56′ Johannesson, 66′ Gudmundsson, 73′ Gretarsson
UCRAINA-FRANCIA 0-2 (girone D)
- 10′ Olise, 82′ Mbappé
MOLDAVIA-ISRAELE 0-4 (girone I)
- 15′ Peretz, 35′ Solomon, 59′ Baribo, 77′ Gloukh
FAR OER-CROAZIA 0-1 (girone L)
- 31′ Kramaric
MONTENEGRO-REPUBBLICA CECA 0-2 (girone L)
- 3′ Cerv, 96′ Cerny
MA CHI VA AL MONDIALE? IL REGOLAMENTO
- Le qualificazioni Uefa mettono in palio 16 posti
- 12 gironi da 4 o 5 squadre: la squadra vincitrice di ogni girone si qualifica
- I 4 posti rimanenti saranno assegnati attraverso uno spareggio che coinvolge 16 squadre. Allo spareggio parteciperanno le 12 seconde dei gironi e le 4 squadre meglio posizionate nei gironi di Nations League (che non hanno concluso la fase a gironi delle qualificazioni al 1° o 2° posto). Le 16 squadre saranno sorteggiate in 4 distinti percorsi di spareggio che prevedono una semifinale e una finale
IL GRUPPO DELL’ITALIA, GIRONE I
- Norvegia: 12 punti in 4 partite (13 gol fatti, 2 gol subiti)
- Israele: 9 punti in 4 partite (11 gol fatti, 6 gol subiti)
- ITALIA: 6 punti in 3 partite (7 gol fatti, 3 gol subiti)
- Estonia: 3 punti in 5 partite (5 gol fatti, 13 gol subiti)
- Moldavia: 0 punti in 4 partite (2 gol fatti, 14 gol subiti)
GIRONE A
- Irlanda del Nord: 3 punti in 1 partita (3 gol fatti, 1 gol subito)
- Slovacchia: 3 punti in 1 partita (2 gol fatti, 0 gol subiti)
- Lussemburgo: 0 punti in 1 partita (1 gol fatto, 3 gol subiti)
- Germania: 0 punti in 1 partita (0 gol fatti, 2 gol subiti)
GIRONE B
- Svizzera: 3 punti in 1 partita (4 gol fatti, 0 gol subiti)
- Slovenia: 1 punto in 1 partita (2 gol fatti, 2 gol subiti)
- Svezia: 1 punto in 1 partita (2 gol fatti, 2 gol subiti)
- Kosovo: 0 punti in 1 partita (0 gol fatti, 4 gol subiti)
GIRONE C
- Grecia: 3 punti in 1 partita (5 gol fatti, 1 gol subito)
- Danimarca: 1 punto in 1 partita (0 gol fatti, 0 gol subiti)
- Scozia: 1 punto in 1 partita (0 gol fatti, 0 gol subiti)
- Bielorussia: 0 punti in 1 partita (1 gol fatto, 5 gol subiti)
GIRONE D
- Islanda: 3 punti in 1 partita (5 gol fatti, 0 gol subiti)
- Francia: 3 punti in 1 partita (2 gol fatti, 0 gol subiti)
- Ucraina: 0 punti in 1 partita (0 gol fatti, 2 gol subiti)
- Azerbaigian: 0 punti in 1 partita (0 gol fatti, 5 gol subiti)
GIRONE E
- Spagna: 3 punti in 1 partita (3 gol fatti, 0 gol subiti)
- Turchia: 3 punti in 1 partita (3 gol fatti, 2 gol subiti)
- Georgia: 0 punti in 1 partita (2 gol fatti, 3 gol subiti)
- Bulgaria: 0 punti in 1 partita (0 gol fatti, 3 gol subiti)
GIRONE F
- Armenia: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
- Irlanda: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
- Portogallo: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
- Ungheria: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
GIRONE G
- Olanda: 7 punti in 3 partite (11 gol fatti, 1 gol subito)
- Polonia: 7 punti in 4 partite (5 gol fatti, 3 gol subiti)
- Finlandia: 7 punti in 4 partite (5 gol fatti, 5 gol subiti)
- Lituania: 3 puntI in 4 partite (3 gol fatti, 4 gol subiti)
- Malta: 2 punt1 in 5 partite (1 gol fatti, 12 gol subiti)
GIRONE H
- Bosnia: 9 punti in 3 partite (4 gol fatti, 1 gol subito)
- Austria: 6 punti in 2 partite (6 gol fatti, 1 gol subito)
- Romania: 6 punti in 4 partite (8 gol fatti, 4 gol subiti)
- Cipro: 3 punti in 3 partite (3 gol fatti, 4 gol subiti)
- San Marino: 0 punti in 4 partite (1 gol fatto, 12 gol subiti)
GIRONE J
- Galles: 10 punti in 5 partite (11 gol fatti, 6 gol subiti)
- Macedonia del Nord: 8 punti in 4 partite (6 gol fatti, 2 gol subiti)
- Belgio: 7 punti in 3 partite (11 gol fatti, 4 gol subiti)
- Kazakistan: 3 punti in 4 partite (3 gol fatti, 5 gol subiti)
- Liechtenstein: 0 punti in 4 partite (0 gol fatti, 14 gol subiti)
GIRONE K
- Inghilterra: 9 punti in 3 partite (6 gol fatti, 0 gol subiti)
- Albania: 5 punti in 4 partite (4 gol fatti, 3 gol subiti)
- Serbia: 4 punti in 2 partite (3 gol fatti, 0 gol subiti)
- Lettonia: 4 punti in 3 partite (2 gol fatti, 4 gol subiti)
- Andorra: 0 punti in 4 partite (0 gol fatti, 8 gol subiti)
GIRONE L
- Repubblica Ceca: 12 punti in 5 partite (11 gol fatti, 6 gol subiti)
- Croazia: 9 punti in 3 partite (13 gol fatti, 1 gol subito)
- Montenegro: 6 punti in 4 partite (4 gol fatti, 5 gol subiti)
- Far Oer: 3 punti in 4 partite (3 gol fatti, 5 gol subiti)
- Gibilterra: 0 punti in 4 partite (2 gol fatti, 16 gol subiti)