Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Kean:"con Retegui mi trovo benissimo"
Qualificazioni Mondiali 2026 – risultati
Enzo Ferrari e l'ombra dei sequestri Il mito da rapire

Qualificazioni Mondiali 2026 – risultati

Settembre 6, 2025
scritto daRedazione

Ecco tutti i risutati dei match qualificazioni Mondiale 2026 e relative classifiche.

SLOVENIA-SVEZIA 2-2 (girone B)

  • 18′ Elanga (SV), 46′ Lovric (SL), 73′ Ayari (SV), 90′ Vipotnik (SL)

SVIZZERA-KOSOVO 4-0 (girone B)

  • 22′ Akanji, 25′, 45′ Embolo, 39′ Widmer

DANIMARCA-SCOZIA 0-0 (girone C)

GRECIA-BIELORUSSIA 5-1 (girone C)

  • 3′ Karetsas (G), 17′ Pavlidis (G), 21′ Bakasetas (G), 36′ Kourbelis (G), 63′ Tzolis (G), 72′ Barkovskiy (B)

ISLANDA-AZERBAIGIAN 5-0 (girone D)

  • 45+2′ Palsson, 47′, 56′ Johannesson, 66′ Gudmundsson, 73′ Gretarsson

UCRAINA-FRANCIA 0-2 (girone D)

  • 10′ Olise, 82′ Mbappé

MOLDAVIA-ISRAELE 0-4 (girone I)

  • 15′ Peretz, 35′ Solomon, 59′ Baribo, 77′ Gloukh

FAR OER-CROAZIA 0-1 (girone L)

  • 31′ Kramaric

MONTENEGRO-REPUBBLICA CECA 0-2 (girone L)

  • 3′ Cerv, 96′ Cerny

MA CHI VA AL MONDIALE? IL REGOLAMENTO

  • Le qualificazioni Uefa mettono in palio 16 posti
  • 12 gironi da 4 o 5 squadre: la squadra vincitrice di ogni girone si qualifica
  • I 4 posti rimanenti saranno assegnati attraverso uno spareggio che coinvolge 16 squadre. Allo spareggio parteciperanno le 12 seconde dei gironi e le 4 squadre meglio posizionate nei gironi di Nations League (che non hanno concluso la fase a gironi delle qualificazioni al 1° o 2° posto). Le 16 squadre saranno sorteggiate in 4 distinti percorsi di spareggio che prevedono una semifinale e una finale

IL GRUPPO DELL’ITALIA, GIRONE I

  1. Norvegia: 12 punti in 4 partite (13 gol fatti, 2 gol subiti)
  2. Israele: 9 punti in 4 partite (11 gol fatti, 6 gol subiti)
  3. ITALIA: 6 punti in 3 partite (7 gol fatti, 3 gol subiti)
  4. Estonia: 3 punti in 5 partite (5 gol fatti, 13 gol subiti)
  5. Moldavia: 0 punti in 4 partite (2 gol fatti, 14 gol subiti)



GIRONE A

  1. Irlanda del Nord: 3 punti in 1 partita (3 gol fatti, 1 gol subito)
  2. Slovacchia: 3 punti in 1 partita (2 gol fatti, 0 gol subiti)
  3. Lussemburgo: 0 punti in 1 partita (1 gol fatto, 3 gol subiti)
  4. Germania: 0 punti in 1 partita (0 gol fatti, 2 gol subiti)

GIRONE B

  1. Svizzera: 3 punti in 1 partita (4 gol fatti, 0 gol subiti)
  2. Slovenia: 1 punto in 1 partita (2 gol fatti, 2 gol subiti)
  3. Svezia: 1 punto in 1 partita (2 gol fatti, 2 gol subiti)
  4. Kosovo: 0 punti in 1 partita (0 gol fatti, 4 gol subiti)

GIRONE C

  1. Grecia: 3 punti in 1 partita (5 gol fatti, 1 gol subito)
  2. Danimarca: 1 punto in 1 partita (0 gol fatti, 0 gol subiti)
  3. Scozia: 1 punto in 1 partita (0 gol fatti, 0 gol subiti)
  4. Bielorussia: 0 punti in 1 partita (1 gol fatto, 5 gol subiti)

GIRONE D

  1. Islanda: 3 punti in 1 partita (5 gol fatti, 0 gol subiti)
  2. Francia: 3 punti in 1 partita (2 gol fatti, 0 gol subiti)
  3. Ucraina: 0 punti in 1 partita (0 gol fatti, 2 gol subiti)
  4. Azerbaigian: 0 punti in 1 partita (0 gol fatti, 5 gol subiti)

GIRONE E

  1. Spagna: 3 punti in 1 partita (3 gol fatti, 0 gol subiti)
  2. Turchia: 3 punti in 1 partita (3 gol fatti, 2 gol subiti)
  3. Georgia: 0 punti in 1 partita (2 gol fatti, 3 gol subiti)
  4. Bulgaria: 0 punti in 1 partita (0 gol fatti, 3 gol subiti)

GIRONE F

  1. Armenia: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
  2. Irlanda: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
  3. Portogallo: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)
  4. Ungheria: 0 punti in 0 partite (0 gol fatti, 0 gol subiti)

GIRONE G

  1. Olanda: 7 punti in 3 partite (11 gol fatti, 1 gol subito)
  2. Polonia: 7 punti in 4 partite (5 gol fatti, 3 gol subiti)
  3. Finlandia: 7 punti in 4 partite (5 gol fatti, 5 gol subiti)
  4. Lituania: 3 puntI in 4 partite (3 gol fatti, 4 gol subiti)
  5. Malta: 2 punt1 in 5 partite (1 gol fatti, 12 gol subiti)

GIRONE H

  1. Bosnia: 9 punti in 3 partite (4 gol fatti, 1 gol subito)
  2. Austria: 6 punti in 2 partite (6 gol fatti, 1 gol subito)
  3. Romania: 6 punti in 4 partite (8 gol fatti, 4 gol subiti)
  4. Cipro: 3 punti in 3 partite (3 gol fatti, 4 gol subiti)
  5. San Marino: 0 punti in 4 partite (1 gol fatto, 12 gol subiti)

GIRONE J

  1. Galles: 10 punti in 5 partite (11 gol fatti, 6 gol subiti)
  2. Macedonia del Nord: 8 punti in 4 partite (6 gol fatti, 2 gol subiti)
  3. Belgio: 7 punti in 3 partite (11 gol fatti, 4 gol subiti)
  4. Kazakistan: 3 punti in 4 partite (3 gol fatti, 5 gol subiti)
  5. Liechtenstein: 0 punti in 4 partite (0 gol fatti, 14 gol subiti)

GIRONE K

  1. Inghilterra: 9 punti in 3 partite (6 gol fatti, 0 gol subiti)
  2. Albania: 5 punti in 4 partite (4 gol fatti, 3 gol subiti)
  3. Serbia: 4 punti in 2 partite (3 gol fatti, 0 gol subiti)
  4. Lettonia: 4 punti in 3 partite (2 gol fatti, 4 gol subiti)
  5. Andorra: 0 punti in 4 partite (0 gol fatti, 8 gol subiti)

GIRONE L

  1. Repubblica Ceca: 12 punti in 5 partite (11 gol fatti, 6 gol subiti)
  2. Croazia: 9 punti in 3 partite (13 gol fatti, 1 gol subito)
  3. Montenegro: 6 punti in 4 partite (4 gol fatti, 5 gol subiti)
  4. Far Oer: 3 punti in 4 partite (3 gol fatti, 5 gol subiti)
  5. Gibilterra: 0 punti in 4 partite (2 gol fatti, 16 gol subiti)
Settembre 6, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Kean:"con Retegui mi trovo benissimo"

Settembre 6, 2025
Articolo successivo

Enzo Ferrari e l'ombra dei sequestri Il mito da rapire

Settembre 6, 2025

Recommended for You

Sinner ‘impalina’anche Aliassime e vola in finale Us Open con Alcaraz

Sinner – Alassimne , la semifinale Us Open

E’ morto Giorgio Armani re dela moda e patron dell’Olimpia Milano basket