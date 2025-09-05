MotoGp Gp Barcellona, prove libere : miglior tempo di Binder davanti ad Acosta

Dominio delle KtM nelle prie prove libere del Gp di Barcellona MotoGp: primo Brad Binder davantia a Pedro Acosta.

Il sud-africano è stato anche autore del record della pista con il crono di 1:38.141 D etro le due KTM Alex (Desmosedici GP 24 Gresini Racing) terzo e staccato di 0.139s dalla vetta e davanti a l fratello staccato di soli 0.085s

Quitno crono quello di Marco Bezzecchi su Aprilia RS-GP25, poi Enea Bastianini su KTM RC16 del Tech3, Il distacco di Bezzecchi 0.262s, mentre quello di Bastianini ”è a 0.349s.

Qualificati direttamente alla Q2 anche l’italo-brasiliano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP 24 VR46 Racing Team), le Honda di Johann Zarco (Team LCR) e del nostro Luca Marini (Factory Team) e Ai Ogura, con l’Aprilia RS-GP25 del Trackhouse Racing.

Non è nadata bene agli italiani i Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia, unici due piloti insieme a Marc Marquez a guidare la Ducati Desmosedici GP 25.

I due sono rispettivamente in 17esima e 21esima posizione.

Domani in Q1 dovranno giocarsela tra gli altri con le Yamaha di Fabio Quartararo, Miguel Oliveira, Jack Miller e Alex Rins, con la Ducati del rookie Fermin Aldeguer, con le Aprilia di Raul Fernandez, del Campione in carica Jorge Martin (solamente 18esimo, ndr) e del tester Lorenzo Savadori, con le Honda di Joan Mir, Aleix Espargarò e Somkiat Chantra e con la KTM di Maverick Vinales.

MotoGp Prove Libere 2 Barcellona – GP Catalunya – I tempi