MotoGp Gp Barcellona, prove libere : miglior tempo di Binder davanti ad Acosta

Settembre 5, 2025
scritto daRedazione
JEREZ DE LA FRONTERA, SPAIN - JULY 18: Brad Binder of Germany and Red Bull KTM Factory Racing rounds the bend during the MotoGP of Spain - Qualifying at Circuito de Jerez on July 18, 2020 in Jerez de la Frontera, Spain. (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images)

Dominio delle KtM nelle prie prove libere del Gp di Barcellona MotoGp: primo Brad Binder davantia a Pedro Acosta.

Il sud-africano è stato anche autore del record della pista con il crono di 1:38.141 D etro le due KTM Alex (Desmosedici GP 24 Gresini Racing) terzo e staccato di 0.139s dalla vetta e davanti a l fratello staccato di soli 0.085s

Quitno crono quello di Marco Bezzecchi su Aprilia RS-GP25, poi Enea Bastianini su KTM RC16 del Tech3, Il distacco di Bezzecchi 0.262s, mentre quello di Bastianini ”è a 0.349s.

Qualificati direttamente alla Q2 anche l’italo-brasiliano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP 24 VR46 Racing Team), le Honda di Johann Zarco (Team LCR) e del nostro Luca Marini (Factory Team) e Ai Ogura, con l’Aprilia RS-GP25 del Trackhouse Racing.

Non è nadata bene agli italiani i Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia, unici due piloti insieme a Marc Marquez a guidare la Ducati Desmosedici GP 25.

I due sono rispettivamente in 17esima e 21esima posizione.

Domani in Q1 dovranno giocarsela tra gli altri con le Yamaha di Fabio Quartararo, Miguel Oliveira, Jack Miller e Alex Rins, con la Ducati del rookie Fermin Aldeguer, con le Aprilia di Raul Fernandez, del Campione in carica Jorge Martin (solamente 18esimo, ndr) e del tester Lorenzo Savadori, con le Honda di Joan Mir, Aleix Espargarò e Somkiat Chantra e con la KTM di Maverick Vinales.

MotoGp Prove Libere 2 Barcellona – GP Catalunya – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
133Brad BinderRed Bull Ktm Factory Racing1:38.141
237Pedro AcostaRed Bull Ktm Factory Racing1:38.245+0.104
373Alex MarquezBk8 Gresini Racing Motogp1:38.280+0.139
493Marc MarquezDucati Lenovo Team1:38.365+0.224
572Marco BezzecchiAprilia Racing1:38.403+0.262
623Enea BastianiniRed Bull Ktm Tech31:38.490+0.349
721Franco MorbidelliPertamina Enduro Vr46 Racing Team1:38.511+0.370
85Johann ZarcoCastrol Honda Lcr1:38.511+0.370
910Luca MariniHonda Hrc Castrol1:38.522+0.381
1079Ai OguraTrackhouse Motogp Team1:38.599+0.458
1120Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha Motogp Team1:38.602+0.461
1288Miguel OliveiraPrima Pramac Yamaha Motogp1:38.656+0.515
1336Joan MirHonda Hrc Castrol1:38.730+0.589
1454Fermin AldeguerBk8 Gresini Racing Motogp1:38.760+0.619
1543Jack MillerPrima Pramac Yamaha Motogp1:38.774+0.633
1642Alex RinsMonster Energy Yamaha Motogp Team1:38.832+0.691
1749Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro Vr46 Racing Team1:38.915+0.774
181Jorge MartinAprilia Racing1:38.982+0.841
1925Raul FernandezTrackhouse Motogp Team1:39.024+0.883
2041Aleix EspargaroHonda Hrc Test Team1:39.157+1.016
2163Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team1:39.170+1.029
2232Lorenzo SavadoriAprilia Racing1:39.186+1.045
2312Maverick VinalesRed Bull Ktm Tech31:39.308+1.167
2435Somkiat ChantraIdemitsu Honda Lcr1:40.002+1.861
Settembre 5, 2025
scritto daRedazione
Sinner - Alassimne , la semifinale Us Open

Settembre 5, 2025

