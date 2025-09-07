Che domenica per lo sport azzurro: Finale mondiale Volley femminile,Formula 1 a Monza, Italbasket e Sinner -Alcaraz

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Settembre 7, 2025
scritto daRedazione

C’è tanto da vedere oggi in Tv con lo sport azzurro protagonista in questa prima domenica di settembre.

La finale ai Mondiali di Volley tra le azzurre di Julio velasco e la Turchia. Appuntamento alle ore 14:00 duiretta su Rai Uno e in streaming su Rainews.it

Per gli amanti dei motori , la Formula 1 , con il Gran Premio d’Italia, a Monza, con Max Verstappen (Red Bull)  che ha soffiato la pole ai due piloti delle McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri. Charls Lecelrc (Ferrari partirà in seconda fila in quarta posizione in griglia ,mentre Lewis Hamilton , conquista la quinta posizione , retrocesso in decima per penalità im decima da scontare. Una gara tutta da vivere.

Dai motori al basket: Italia-Slovenia sarà il penultimo ottavo di finale in programma a Riga (ore 17.30 italiane, in diretta su Rai Sport e in streaming su Rainews.it). Dopo aver chiuso il girone di Limassol al secondo posto dietro alla Grecia di Antetokounmpo con quattro vittorie e una sconfitta, la squadra di coach Gianmarco Pozzecco è volata a Riga trovandosi però dalla parte più scomoda del tabellone europeo. Quella dove sono anche la Germania (accoppiamento in un eventuale Quarto di finale) e la Serbia (probabile accoppiamento in una eventuale Semifinale).

E per finire , il tennis: ancora Sinner contro Alcaraz: ma questa volta se Jannik non vince, non sarà più il numero 1 al mondo

Sui campi di Flushing Meadows a New York è il giorno della finalissima Us Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’azzurro è alla quarta finale Slam stagionale, dopo quelle vinte in Australia e a Wimbleon e quella persa al Roland Garros. In palio anche il primato del ranking. Stasera in campo alle 20. 

