F1 Gp d’Italia. A Monza pole di Max Verstappen
Settembre 6, 2025
scritto daRedazione

Il campione del mondo in carica Max Verstappen su Red Bull ha conquistato la pole position nelle qualifiche qdel Gran Premio d’Italia di Formula1 2025: 45° pole del campione olandese .

Dietro ‘Super Max’ le due Mc Lareni di Lando Norris Oscar Piastri. In quarta posizione la Ferrari di Charles Leclerc e quella del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, ma la penalità da scontare lo porta al decimo posto in griglia.

GRIGLIA DI PARTENZA GP ITALIA F1 2025

1 Max Verstappen Red Bull Racing (Q3)

2 Lando Norris McLaren (Q3)

3 Oscar Piastri McLaren (Q3)

4 Charles Leclerc Ferrari (Q3)

5 George Russell Mercedes (Q3)

6 Kimi Antonelli Mercedes (Q3)

7 Gabriel Bortoleto Kick Sauber (Q3)

8 Fernando Alonso Aston Martin (Q3)

9 Yuki Tsunoda Red Bull Racing (Q3)

10 Lewis Hamilton Ferrari (Q3) penalizzato di 5 posti in griglia

11 Oliver Bearman Haas F1 Team (Q2)

12 Nico Hulkenberg Kick Sauber (Q2)

13 Carlos Sainz Williams (Q2)

14 Alexander Albon Williams (Q2)

15 Esteban Ocon Haas F1 Team (Q2)

16 Isack Hadjar Racing Bulls (Q1)

17 Lance Stroll Aston Martin (Q1)

18 Franco Colapinto Alpine (Q1)

19 Pierre Gasly Alpine (Q1)

20 Liam Lawson Racing Bulls (Q1)

Settembre 6, 2025
scritto daRedazione
Settembre 6, 2025
Settembre 6, 2025

