MotoGp , Gp Barcellone , Marc Marquez su tutti, Ducati campione del mondo costruttori

Caduta di Alex Marquez mentre era al comando, Quartararo e Digiannantonio sul podio

Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Barcellona. Sfortunato il fratello Alex in testa alla gara quando ormai sembrava fatta dopo che aveva dominato la gara, a tre giri dal termine il pilota del team Gresini è scivolato, permettendo così a Marc di passare al comando e vincere il Gran Premio.

Secondo sotto la baniera a scacchi Fabio Quartararo,terzo Fabio DiGiannantonio con la Ducati VR46 che ha ingaggiato una bella lotta con Pedro Acosta quarto, davanti ad Enea Bastianini e Brad Binder.

Johann Zarco con la Honda LCR ha chiuso settimo, seguito dalla Honda Castrol di Luca Marini. L’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e la Yamaha Pramac di Miguel Oliveira chiudono la TOP 10.

Cadute per Franco Morbidelli, protagonista di un contatto ai danni di Jorge Martin . Incidente anche per Aldeguer che nella caduta ha coinvolto Marco Bezzecchi il quale ha riportato una contusione all’anca.

Deludente la prova di Francesco Bagnaia, quattordicesino.

Marc Marquez il vantaggio in classifica, portandosi a +187 sul fratello e +239