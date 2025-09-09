Sfondo scuro Sfondo chiaro
Qualificazione Mondiali 2026: Israele - Italia 4-5

Gattuso:" non siamo stati brillanti, dobbiamo migliorare

Settembre 9, 2025
scritto daRedazione

Gennaro Gattuso ha sofferto sulla panchina degli azzurri nel match qualificzione Mondiali 2026 , contro Israele.

Un susseguirsi si emozioni e gol , poi il successo degli azzurri 5-4 a Debrecen contro Israele: ” “C’era da morire oggi, ci hanno sorpresi all’inizio perché andavano sui riferimenti, uomo su uomo. Ogni volta che sviluppavamo e andavamo avanti con i due attaccanti li mettevamo in difficoltà. Non siamo stati brillanti e ci sta, era la seconda. Dobbiamo migliorare, ci teniamo la vittoria che era fondamentale. Ma siamo dei pazzi, abbiamo preso gol assurdi e siamo troppo fragili. Concediamo gol troppo facilmente. Veniamo da un calcio così, se vogliamo giocare di reparto dobbiamo migliorare qualcosa”.

Settembre 9, 2025
scritto daRedazione
Qual. Mondiali : Israele-Italia , le probabili formazioni

Qualificazione Mondiali 2026: Israele - Italia 4-5

