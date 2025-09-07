Max Verstappen vice il Gran Premio d’Italia a Monza

Max Verstappen conquista la vittoria del Gran Premio d’Italia, Norris secondo e Piastri terzo. Leclerc quarto, seso Hamilton Ferrari di Hamilton. Ecco ordine d’arrivo, classifiche mondiale piloti e costruttori.

Una gara prfetta quella di Max Verstappen che ha dominato e vinto il Gran Premio d’Italia 2025 a Monza .In seconda posizione Lando Norris (McLaren), N a podio il compagno di scuderia e leader della classifica piloti Oscar Piastri, le Ferrari: quarto Charles Leclerc , quinto posto per Russell e sesto per Hamilton. Nella classifica del Mondiale piloti c’è sempre Piastri in testa davanti a Norris e all’olandese della Red Bull. McLaren domina il Mondiale costruttori, dietro c’è la Ferrari.

ORDINE D’ARRIVO F1 GP ITALIA 2025

Max Verstappen Red Bull Racing

Lando Norris McLaren +19.207

Oscar Piastri McLaren +21.351

Charles Leclerc Ferrari +25.624

George Russell Mercedes +32.881

Lewis Hamilton Ferrari +37.449

Alexander Albon Williams +50.537

Gabriel Bortoleto Kick Sauber +58.441

Kimi Antonelli Mercedes +59.762

Isack Hadjar Racing Bulls +63.556

Carlos Sainz Williams +64.165

Oliver Bearman Haas F1 Team +68.997

Yuki Tsunoda Red Bull Racing +79.831

Liam Lawson Racing Bulls +81.115

Esteban Ocon Haas F1 Team +1 giro

Pierre Gasly Alpine +1 giro

Franco Colapinto Alpine +1 giro

Lance Stroll Aston Martin +1 giro

Fernando Alonso Aston Martin ritiro

Nico Hulkenberg Kick Sauber ritiro.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI

Oscar Piastri – 324 punti

Lando Norris – 293 punti

Max Verstappen – 230 puntiGeorge Russell – 194 punti

Charles Leclerc – 163 punti

Lewis Hamilton – 117 punti

Alex Albon – 70 punti

Kimi Antonelli – 66 punti

Isack Hadjar – 38 punti

Nico Hulkenberg – 37 punti

Lance Stroll – 32 puntiFernando Alonso – 30 punti

Esteban Ocon – 28 puntiPierre Gasly – 20 punti

Liam Lawson – 20 puntiGabriel Bortoleto – 18 punti

Carlos Sainz – 16 puntiOliver Bearman – 16 punti

Yuki Tsunoda – 12 puntiFranco Colapinto – 0 punti

Jack Doohan – 0 punti

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI

McLaren – 617 punti

Ferrari – 280 punti

Mercedes – 260 punti

Red Bull – 239 punti

Williams – 86 punti

Aston Martin – 62 punti

Racing Bulls – 61 punti

Kick Sauber – 55 punti

Haas – 44 punti

Alpine – 20 punti