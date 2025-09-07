Max Verstappen vice il Gran Premio d’Italia a Monza

Max Verstappen conquista la vittoria del Gran Premio d’Italia, Norris secondo e Piastri terzo. Leclerc quarto, seso Hamilton Ferrari di Hamilton. Ecco ordine d’arrivo, classifiche mondiale piloti e costruttori.
Una gara prfetta quella di Max Verstappen che ha dominato e vinto il Gran Premio d’Italia 2025 a Monza .In seconda posizione Lando Norris (McLaren), N a podio il compagno di scuderia e leader della classifica piloti Oscar Piastri, le Ferrari: quarto Charles Leclerc , quinto posto per Russell e sesto per Hamilton. Nella classifica del Mondiale piloti c’è sempre Piastri in testa davanti a Norris e all’olandese della Red Bull. McLaren domina il Mondiale costruttori, dietro c’è la Ferrari.
ORDINE D’ARRIVO F1 GP ITALIA 2025
Max Verstappen Red Bull Racing
Lando Norris McLaren +19.207
Oscar Piastri McLaren +21.351
Charles Leclerc Ferrari +25.624
George Russell Mercedes +32.881
Lewis Hamilton Ferrari +37.449
Alexander Albon Williams +50.537
Gabriel Bortoleto Kick Sauber +58.441
Kimi Antonelli Mercedes +59.762
Isack Hadjar Racing Bulls +63.556
Carlos Sainz Williams +64.165
Oliver Bearman Haas F1 Team +68.997
Yuki Tsunoda Red Bull Racing +79.831
Liam Lawson Racing Bulls +81.115
Esteban Ocon Haas F1 Team +1 giro
Pierre Gasly Alpine +1 giro
Franco Colapinto Alpine +1 giro
Lance Stroll Aston Martin +1 giro
Fernando Alonso Aston Martin ritiro
Nico Hulkenberg Kick Sauber ritiro.
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI
Oscar Piastri – 324 punti
Lando Norris – 293 punti
Max Verstappen – 230 puntiGeorge Russell – 194 punti
Charles Leclerc – 163 punti
Lewis Hamilton – 117 punti
Alex Albon – 70 punti
Kimi Antonelli – 66 punti
Isack Hadjar – 38 punti
Nico Hulkenberg – 37 punti
Lance Stroll – 32 puntiFernando Alonso – 30 punti
Esteban Ocon – 28 puntiPierre Gasly – 20 punti
Liam Lawson – 20 puntiGabriel Bortoleto – 18 punti
Carlos Sainz – 16 puntiOliver Bearman – 16 punti
Yuki Tsunoda – 12 puntiFranco Colapinto – 0 punti
Jack Doohan – 0 punti
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI
McLaren – 617 punti
Ferrari – 280 punti
Mercedes – 260 punti
Red Bull – 239 punti
Williams – 86 punti
Aston Martin – 62 punti
Racing Bulls – 61 punti
Kick Sauber – 55 punti
Haas – 44 punti
Alpine – 20 punti