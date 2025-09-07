Max Verstappen vice il Gran Premio d’Italia a Monza

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Settembre 7, 2025
scritto daRedazione

Max Verstappen conquista la vittoria del Gran Premio d’Italia, Norris secondo e Piastri terzo. Leclerc quarto, seso Hamilton Ferrari di Hamilton. Ecco ordine d’arrivo, classifiche mondiale piloti e costruttori.

Una gara prfetta quella di Max Verstappen che ha dominato e vinto il Gran Premio d’Italia 2025 a Monza .In seconda posizione Lando Norris (McLaren), N a podio il compagno di scuderia e leader della classifica piloti Oscar Piastri, le Ferrari: quarto Charles Leclerc , quinto posto per Russell e sesto per Hamilton. Nella classifica del Mondiale piloti c’è sempre Piastri in testa davanti a Norris e all’olandese della Red Bull. McLaren domina il Mondiale costruttori, dietro c’è la Ferrari.

ORDINE D’ARRIVO F1 GP ITALIA 2025

    Max Verstappen Red Bull Racing

    Lando Norris McLaren +19.207

    Oscar Piastri McLaren +21.351

    Charles Leclerc Ferrari +25.624

    George Russell Mercedes +32.881

    Lewis Hamilton Ferrari +37.449

    Alexander Albon Williams +50.537

    Gabriel Bortoleto Kick Sauber +58.441

    Kimi Antonelli Mercedes +59.762

    Isack Hadjar Racing Bulls +63.556

    Carlos Sainz Williams +64.165

    Oliver Bearman Haas F1 Team +68.997

    Yuki Tsunoda Red Bull Racing +79.831

    Liam Lawson Racing Bulls +81.115

    Esteban Ocon Haas F1 Team +1 giro

    Pierre Gasly Alpine +1 giro

    Franco Colapinto Alpine +1 giro

    Lance Stroll Aston Martin +1 giro

    Fernando Alonso Aston Martin ritiro

    Nico Hulkenberg Kick Sauber ritiro.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI

    Oscar Piastri – 324 punti

    Lando Norris – 293 punti

    Max Verstappen – 230 puntiGeorge Russell – 194 punti

    Charles Leclerc – 163 punti

    Lewis Hamilton – 117 punti

    Alex Albon – 70 punti

    Kimi Antonelli – 66 punti

    Isack Hadjar – 38 punti

    Nico Hulkenberg – 37 punti

    Lance Stroll – 32 puntiFernando Alonso – 30 punti

    Esteban Ocon – 28 puntiPierre Gasly – 20 punti

    Liam Lawson – 20 puntiGabriel Bortoleto – 18 punti

    Carlos Sainz – 16 puntiOliver Bearman – 16 punti

    Yuki Tsunoda – 12 puntiFranco Colapinto – 0 punti

    Jack Doohan – 0 punti

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI

    McLaren – 617 punti

    Ferrari – 280 punti

    Mercedes – 260 punti

    Red Bull – 239 punti

    Williams – 86 punti

    Aston Martin – 62 punti

    Racing Bulls – 61 punti

    Kick Sauber – 55 punti

    Haas – 44 punti

    Alpine – 20 punti

Settembre 7, 2025
scritto daRedazione
