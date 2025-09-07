Sfondo scuro Sfondo chiaro
Max Verstappen vice il Gran Premio d'Italia a Monza
L’Italvolley femminile campiome del mondo! In finale battuta la Turchia 3-2
Velasco , "Il Mercante dei Sogni" "credo che questo gruppo abbia meritato di vincere"

L’Italvolley femminile campiome del mondo! In finale battuta la Turchia 3-2

Settembre 7, 2025
scritto daRedazione

Ventitre anni dopo l’oro di Berlino, l’Italvolley femminile conquista la medaglia d’oro ailMondiale

. A Bangkok (Thailandia) le ragazze di Velasco hanno bissato il successo ottenuto nel 2002, battendo in finale ea la Turchia allenata da Daniele Santarelli per 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8). Bravissime le azzurre a non demoralizzarsi di fronte a una Vargas incontenibile (33 punti) e a fare la differenza nel tie-break decisivo con quattro muri di fila, l’ultimo di Sylla (19 punti). Miglior realizzatrice delle azzurre Egonu (22)

SET1° SET2° SET3° SET4° SET5° SET
TURCHIA2232524258
ITALIA32513261915
Settembre 7, 2025
scritto daRedazione
