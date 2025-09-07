L’Italvolley femminile campiome del mondo! In finale battuta la Turchia 3-2

Ventitre anni dopo l’oro di Berlino, l’Italvolley femminile conquista la medaglia d’oro ailMondiale
. A Bangkok (Thailandia) le ragazze di Velasco hanno bissato il successo ottenuto nel 2002, battendo in finale ea la Turchia allenata da Daniele Santarelli per 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8). Bravissime le azzurre a non demoralizzarsi di fronte a una Vargas incontenibile (33 punti) e a fare la differenza nel tie-break decisivo con quattro muri di fila, l’ultimo di Sylla (19 punti). Miglior realizzatrice delle azzurre Egonu (22)
|SET
|1° SET
|2° SET
|3° SET
|4° SET
|5° SET
|TURCHIA
|2
|23
|25
|24
|25
|8
|ITALIA
|3
|25
|13
|26
|19
|15