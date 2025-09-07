Sfondo scuro Sfondo chiaro
Moto 3 -Gp Cartalunya Barcellona Gara: vince Piqueras su Rueda
MotoGP- Alex Marquez vince il Gp di Catalunya, secondo il fratello Marc. Bastaini sul podio
Max Verstappen vice il Gran Premio d'Italia a Monza

Settembre 7, 2025
scritto daRedazione

Secondo successo in Top Class per il pilota del Gresini Racing

Alex Marquez ha vinto il Gran Premio di Catalunya classe MotoGP, 15esima tappa della MotoGP 2025.

Riscatto immediato dopo la caduta di ieri nella Sprint Race mentre era in testa aòla gara.Il pilota del Gresini Racing, ha respinti tutti gli attacchi del fratello Marc (Ducati Lenovo Team). Sul podio Enea Bastianini, con la KTM del Team Tech3,partuito dalla nona casella. Quarto al traguardo il suo compagno di scuderia Acosta, cche ha preceduto la Yamaha Factory di Fabio Quartararo, l’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e la Ducati di Pecco Bagnaia, che partito dalla 21esima casella ha chiuso settimo, a 16.048s dal vincitore.

Cduti nel corso del secondo giro Marco Bezzecchi (Aprilia Factory) e Fabio di Giannantonio (Ducati VR46 Racing Team). A terra anche Johann Zarco (Honda LCR) mentre era quinto, Alex Rins (Yamaha Factory), Brad Binder (KTM Factory) e il tester Aprilia Lorenzo Savadori.

Si ferma così a sette il numero di vittorie consecutive domenicali di Marc Marquez, che non potrà laurearsi Campione del Mondo a Misano, ma che dovrà aspettare almeno il Gran Premio del Giappone.

La classifica del Campionato vede sempre in testa Marc Marquez, che ha 487 punti, 182 più di suo fratello Alex Marquez e 250 più di Bagnaia

MotoGp Gara Barcellona – GP Catalunya – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
173Alex MarquezBk8 Gresini Racing Motogp40:14.093
293Marc MarquezDucati Lenovo Team+1.740
323Enea BastianiniRed Bull Ktm Tech3+5.562
437Pedro AcostaRed Bull Ktm Factory Racing+13.373
520Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha Motogp Team+14.409
679Ai OguraTrackhouse Motogp Team+15.055
763Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team+16.048
810Luca MariniHonda Hrc Castrol+16.372
988Miguel OliveiraPrima Pramac Yamaha Motogp+16.937
101Jorge MartinAprilia Racing+18.492
1125Raul FernandezTrackhouse Motogp Team+19.489
1236Joan MirHonda Hrc Castrol+20.159
1312Maverick VinalesRed Bull Ktm Tech3+22.792
1443Jack MillerPrima Pramac Yamaha Motogp+24.351
1554Fermin AldeguerBk8 Gresini Racing Motogp+24.592
1635Somkiat ChantraIdemitsu Honda Lcr+37.393
1741Aleix EspargaroHonda Hrc Test Team+43.202
