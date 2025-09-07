MotoGP- Alex Marquez vince il Gp di Catalunya, secondo il fratello Marc. Bastaini sul podio

Secondo successo in Top Class per il pilota del Gresini Racing

Alex Marquez ha vinto il Gran Premio di Catalunya classe MotoGP, 15esima tappa della MotoGP 2025.

Riscatto immediato dopo la caduta di ieri nella Sprint Race mentre era in testa aòla gara.Il pilota del Gresini Racing, ha respinti tutti gli attacchi del fratello Marc (Ducati Lenovo Team). Sul podio Enea Bastianini, con la KTM del Team Tech3,partuito dalla nona casella. Quarto al traguardo il suo compagno di scuderia Acosta, cche ha preceduto la Yamaha Factory di Fabio Quartararo, l’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e la Ducati di Pecco Bagnaia, che partito dalla 21esima casella ha chiuso settimo, a 16.048s dal vincitore.

Cduti nel corso del secondo giro Marco Bezzecchi (Aprilia Factory) e Fabio di Giannantonio (Ducati VR46 Racing Team). A terra anche Johann Zarco (Honda LCR) mentre era quinto, Alex Rins (Yamaha Factory), Brad Binder (KTM Factory) e il tester Aprilia Lorenzo Savadori.

Si ferma così a sette il numero di vittorie consecutive domenicali di Marc Marquez, che non potrà laurearsi Campione del Mondo a Misano, ma che dovrà aspettare almeno il Gran Premio del Giappone.

La classifica del Campionato vede sempre in testa Marc Marquez, che ha 487 punti, 182 più di suo fratello Alex Marquez e 250 più di Bagnaia

MotoGp Gara Barcellona – GP Catalunya – I tempi