Campionati Europei: l’Italbasket elminata , azzurri battuti dalla Slovenia 84-77

Di un’altro pianeta la Slovenia di Luka Doncic e, purtroppo, per l’Italia non è arrivata l’impresa nonostante una prestazione dal grande carattere . l’Italia si arrende 84-77 negli ottavi di finale e saluta EuroBasket 2025. Spiccano i 42 punti messi a segno da un super Luka Doncic . Ai ragazzi di Pozzecco resta comunque un ottimo Europeo disputato, con quattro vittorie conquistate e due sole sconfitte, oltre a un eccellente secondo posto nel Gruppo C.