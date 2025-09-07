Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Velasco , "Il Mercante dei Sogni" "credo che questo gruppo abbia meritato di vincere"
Campionati Europei: l’Italbasket elminata , azzurri battuti dalla Slovenia 84-77
Italia , Gattuso:"due attaccanti? Vedremo domani"

Campionati Europei: l’Italbasket elminata , azzurri battuti dalla Slovenia 84-77

Settembre 7, 2025
scritto daRedazione

Di un’altro pianeta la Slovenia di Luka Doncic e, purtroppo, per l’Italia non è arrivata l’impresa nonostante una prestazione dal grande carattere . l’Italia si arrende 84-77 negli ottavi di finale e saluta EuroBasket 2025. Spiccano i 42 punti messi a segno da un super Luka Doncic . Ai ragazzi di Pozzecco resta comunque un ottimo Europeo disputato, con quattro vittorie conquistate e due sole sconfitte, oltre a un eccellente secondo posto nel Gruppo C.

Settembre 7, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Velasco , "Il Mercante dei Sogni" "credo che questo gruppo abbia meritato di vincere"

Settembre 7, 2025
Articolo successivo

Italia , Gattuso:"due attaccanti? Vedremo domani"

Settembre 7, 2025

Recommended for You

Max Verstappen vice il Gran Premio d’Italia a Monza

MotoGP- Alex Marquez vince il Gp di Catalunya, secondo il fratello Marc. Bastaini sul podio