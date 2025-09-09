Sfondo scuro Sfondo chiaro
Qualificazione Mondiali 2026: Israele - Italia 4-5
Kean:”Qualificazione? Ci crediamo, siamo un’ottima squadra e possiamo fare tanto”
Settembre 9, 2025
scritto daRedazione


Amcora protagonista assoluto Moise Kean, autore di una doppietta nel match qualificazioni Mondiale 2026 contro Istraele. :” Giocare davanti con Mateo è bello, c’è intesa ed è una cosa positiva. Il gol del 2-2? Era importante crederci, sul suggerimento di Retegui. Nel calcio puoi aspettarti di tutto, in queste partite è importante crederci fino alla fine. Giocare senza tifosi è strano, ma abbiamo dato tutto per quelli a casa.”

Settembre 9, 2025
scritto daRedazione
