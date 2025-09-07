Qualificazioni Mondiali – risultati di oggi domenica 7 settembre

Grade goleada della Spgana (6-0) alla Turchia , stesso 6-0, del Belgio batte il Kazakistan (doppietta per De Bruyne). La Germania ritrova il sorriso dopo il passo falso all’esordio e batte l’Irlanda del Nord, ma vince anche la Slovacchia (al 90′ contro Lussemburgo) che resta in testa al girone davanti ai tedeschi. Vittorie anche per Olanda, Polonia, Georgia e Macedonia del Nord. Tutti i risultati della serata di qualificazioni

RISULTATI

GRUPPO A: GERMANIA-IRLANDA DEL NORD 3-1

7′ Gnabry (G), 34′ Price (I), 69′ Amiri (G), 72′ Wirtz

GRUPPO A: LUSSEMBURGO-SLOVACCHIA 0-1

90′ Rigo

GRUPPO E: TURCHIA-SPAGNA 0-6

6′ e 62′ Pedri, 22′, 45’+1 e 57′ Merino, 53′ Torres

GRUPPO E: GEORGIA-BULGARIA 3-0

30′ Kvaratskhelia, 33′ Gagnidze, 65′ Mikautadze

GRUPPO G: LITUANIA-OLANDA 2-3

11′ e 63′ Depay (O), 33′ Timber (O), 36′ Gineitis (L), 43′ Girdvainis (L)

GRUPPO G: POLONIA-FINLANDIA 3-1

27′ Cash (P), 45’+2 Lewandowski (P), 55 Kaminski (P), 88′ Kallman (F)

GRUPPO J: BELGIO-KAZAKISTAN 6-0

42′ e 84′ De Bruyne, 44′ e 60′ Doku, 51′ Raskin, 87′ Meunier

GRUPPO J: MACEDONIA DEL NORD-LIECHTENSTEIN 5-0

15′ Elmas, 52′ Bardhi, 56′ Vhurlinov, 82′ Qamili, 90′ Stankovski

Le partirte di oggi lunedì 8 settembre

GRUPPO B

Kosovo-Svezia ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport

Svizzera-Slovenia ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport e NOW

GRUPPO C

Bielorussia-Scozia ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport e NOW

Grecia-Danimarca ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport e NOW

GRUPPO I

Israele-Italia ore 20.45 – Rai 1 e Rai Play

GRUPPO L

Croazia-Montenegro ore 20.45 – Sky Sport Uno e NOW

Gibilterra-Isole Far Oer ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport e NOW

Qualificazioni Mondiali, le partite di martedì 9 settembre

GRUPPO D

Azerbaigian-Ucraina ore 18.00 – Sky Sport Calcio e NOW

Francia-Islanda ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

GRUPPO F

Armenia-Irlanda ore 18.00 – Sky Sport Arena e NOW

Ungheria-Portogallo ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

GRUPPO H

Bosnia Erzegovina-Austria ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Cipro-Romania ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

GRUPPO I

Norvegia-Moldavia ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

GRUPPO K

Albania-Lettonia ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Serbia-Inghilterra ore 20.45 – Sky Sport Uno e NOW

CLASSIFICHE DEI GIRONI



IL GRUPPO DELL’ITALIA, GIRONE I

Norvegia: 12 punti in 4 partite (13 gol fatti, 2 gol subiti)

Israele: 9 punti in 4 partite (11 gol fatti, 6 gol subiti)

ITALIA: 6 punti in 3 partite (7 gol fatti, 3 gol subiti)

Estonia: 3 punti in 5 partite (5 gol fatti, 13 gol subiti)

Moldavia: 0 punti in 4 partite (2 gol fatti, 14 gol subiti)

TUTTI GLI ALTRI GRUPPI:

GIRONE A

Slovacchia: 6 punti in 2 partite (3 gol fatti, 0 gol subiti)

Irlanda del Nord: 3 punti in 2 partite (4 gol fatti, 4 gol subiti)

Germania: 3 punti in 2 partite (3 gol fatti, 3 gol subiti)

Lussemburgo: 0 punti in 2 partite (1 gol fatto, 4 gol subiti)

GIRONE B

Svizzera: 3 punti in 1 partita (4 gol fatti, 0 gol subiti)

Slovenia: 1 punto in 1 partita (2 gol fatti, 2 gol subiti)

Svezia: 1 punto in 1 partita (2 gol fatti, 2 gol subiti)

Kosovo: 0 punti in 1 partita (0 gol fatti, 4 gol subiti)

GIRONE C

Grecia: 3 punti in 1 partita (5 gol fatti, 1 gol subito)

Danimarca: 1 punto in 1 partita (0 gol fatti, 0 gol subiti)

Scozia: 1 punto in 1 partita (0 gol fatti, 0 gol subiti)

Bielorussia: 0 punti in 1 partita (1 gol fatto, 5 gol subiti)

GIRONE D

Islanda: 3 punti in 1 partita (5 gol fatti, 0 gol subiti)

Francia: 3 punti in 1 partita (2 gol fatti, 0 gol subiti)

Ucraina: 0 punti in 1 partita (0 gol fatti, 2 gol subiti)

Azerbaigian: 0 punti in 1 partita (0 gol fatti, 5 gol subiti)

GIRONE E

Spagna: 6 punti in 2 partite (9 gol fatti, 0 gol subiti)

Georgia: 3 punti in 2 partite (5 gol fatti, 3 gol subiti)

Turchia: 3 punti in 2 partite (3 gol fatti, 8 gol subiti)

Bulgaria: 0 punti in 2 partite (0 gol fatti, 6 gol subiti)

GIRONE F

Portogallo: 3 punti in 1 partita (5 gol fatti, 0 gol subiti)

Ungheria: 1 punto in 1 partita (2 gol fatti, 2 gol subiti)

Irlanda: 1 punto in 1 partita (2 gol fatti, 2 gol subiti)

Armenia: 0 punti in 1 partita (0 gol fatti, 5 gol subiti)

GIRONE G

Olanda: 10 punti in 4 partite (14 gol fatti, 3 gol subiti)

Polonia: 10 punti in 5 partite (8 gol fatti, 4 gol subiti)

Finlandia: 7 punti in 5 partite (6 gol fatti, 8 gol subiti)

Lituania: 3 puntI in 5 partite (5 gol fatti, 7 gol subiti)

Malta: 2 punt1 in 5 partite (1 gol fatti, 12 gol subiti)

GIRONE H

Bosnia: 12 punti in 4 partite (10 gol fatti, 1 gol subito)

Austria: 9 punti in 3 partite (7 gol fatti, 1 gol subito)

Romania: 6 punti in 4 partite (8 gol fatti, 4 gol subiti)

Cipro: 3 punti in 4 partite (3 gol fatti, 5 gol subiti)

San Marino: 0 punti in 5 partite (1 gol fatto, 18 gol subiti)

GIRONE J

Macedonia del Nord: 11 punti in 5 partite (11 gol fatti, 2 gol subiti)

Belgio: 10 punti in 4 partite (17 gol fatti, 4 gol subiti)

Galles: 10 punti in 5 partite (11 gol fatti, 6 gol subiti)

Kazakistan: 3 punti in 5 partite (3 gol fatti, 11 gol subiti)

Liechtenstein: 0 punti in 5 partite (0 gol fatti, 19 gol subiti)

GIRONE K

Inghilterra: 12 punti in 4 partite (8 gol fatti, 0 gol subiti)

Serbia: 7 punti in 3 partite (4 gol fatti, 0 gol subiti)

Albania: 5 punti in 4 partite (4 gol fatti, 3 gol subiti)

Lettonia: 4 punti in 3 partite (2 gol fatti, 5 gol subiti)

Andorra: 0 punti in 5 partite (0 gol fatti, 10 gol subiti)

GIRONE L

Repubblica Ceca: 12 punti in 5 partite (11 gol fatti, 6 gol subiti)

Croazia: 9 punti in 3 partite (13 gol fatti, 1 gol subito)

Montenegro: 6 punti in 4 partite (4 gol fatti, 5 gol subiti)

Far Oer: 3 punti in 4 partite (3 gol fatti, 5 gol subiti)

Gibilterra: 0 punti in 4 partite (2 gol fatti, 16 gol subiti)