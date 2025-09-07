Qualificazioni Mondiali – risultati di oggi domenica 7 settembre

Grade goleada della Spgana (6-0) alla Turchia , stesso 6-0, del Belgio batte il Kazakistan (doppietta per De Bruyne). La Germania ritrova il sorriso dopo il passo falso all’esordio e batte l’Irlanda del Nord, ma vince anche la Slovacchia (al 90′ contro Lussemburgo) che resta in testa al girone davanti ai tedeschi. Vittorie anche per Olanda, Polonia, Georgia e Macedonia del Nord. Tutti i risultati della serata di qualificazioni
RISULTATI
GRUPPO A: GERMANIA-IRLANDA DEL NORD 3-1
7′ Gnabry (G), 34′ Price (I), 69′ Amiri (G), 72′ Wirtz
GRUPPO A: LUSSEMBURGO-SLOVACCHIA 0-1
90′ Rigo
GRUPPO E: TURCHIA-SPAGNA 0-6
6′ e 62′ Pedri, 22′, 45’+1 e 57′ Merino, 53′ Torres
GRUPPO E: GEORGIA-BULGARIA 3-0
30′ Kvaratskhelia, 33′ Gagnidze, 65′ Mikautadze
GRUPPO G: LITUANIA-OLANDA 2-3
11′ e 63′ Depay (O), 33′ Timber (O), 36′ Gineitis (L), 43′ Girdvainis (L)
GRUPPO G: POLONIA-FINLANDIA 3-1
27′ Cash (P), 45’+2 Lewandowski (P), 55 Kaminski (P), 88′ Kallman (F)
GRUPPO J: BELGIO-KAZAKISTAN 6-0
42′ e 84′ De Bruyne, 44′ e 60′ Doku, 51′ Raskin, 87′ Meunier
GRUPPO J: MACEDONIA DEL NORD-LIECHTENSTEIN 5-0
15′ Elmas, 52′ Bardhi, 56′ Vhurlinov, 82′ Qamili, 90′ Stankovski
Le partirte di oggi lunedì 8 settembre
GRUPPO B
- Kosovo-Svezia ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport
- Svizzera-Slovenia ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport e NOW
GRUPPO C
- Bielorussia-Scozia ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport e NOW
- Grecia-Danimarca ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport e NOW
GRUPPO I
- Israele-Italia ore 20.45 – Rai 1 e Rai Play
GRUPPO L
- Croazia-Montenegro ore 20.45 – Sky Sport Uno e NOW
- Gibilterra-Isole Far Oer ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport e NOW
Qualificazioni Mondiali, le partite di martedì 9 settembre
GRUPPO D
- Azerbaigian-Ucraina ore 18.00 – Sky Sport Calcio e NOW
- Francia-Islanda ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
GRUPPO F
- Armenia-Irlanda ore 18.00 – Sky Sport Arena e NOW
- Ungheria-Portogallo ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
GRUPPO H
- Bosnia Erzegovina-Austria ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- Cipro-Romania ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
GRUPPO I
- Norvegia-Moldavia ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
GRUPPO K
- Albania-Lettonia ore 20.45 – Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- Serbia-Inghilterra ore 20.45 – Sky Sport Uno e NOW
CLASSIFICHE DEI GIRONI
IL GRUPPO DELL’ITALIA, GIRONE I
Norvegia: 12 punti in 4 partite (13 gol fatti, 2 gol subiti)
Israele: 9 punti in 4 partite (11 gol fatti, 6 gol subiti)
ITALIA: 6 punti in 3 partite (7 gol fatti, 3 gol subiti)
Estonia: 3 punti in 5 partite (5 gol fatti, 13 gol subiti)
Moldavia: 0 punti in 4 partite (2 gol fatti, 14 gol subiti)
TUTTI GLI ALTRI GRUPPI:
GIRONE A
Slovacchia: 6 punti in 2 partite (3 gol fatti, 0 gol subiti)
Irlanda del Nord: 3 punti in 2 partite (4 gol fatti, 4 gol subiti)
Germania: 3 punti in 2 partite (3 gol fatti, 3 gol subiti)
Lussemburgo: 0 punti in 2 partite (1 gol fatto, 4 gol subiti)
GIRONE B
Svizzera: 3 punti in 1 partita (4 gol fatti, 0 gol subiti)
Slovenia: 1 punto in 1 partita (2 gol fatti, 2 gol subiti)
Svezia: 1 punto in 1 partita (2 gol fatti, 2 gol subiti)
Kosovo: 0 punti in 1 partita (0 gol fatti, 4 gol subiti)
GIRONE C
Grecia: 3 punti in 1 partita (5 gol fatti, 1 gol subito)
Danimarca: 1 punto in 1 partita (0 gol fatti, 0 gol subiti)
Scozia: 1 punto in 1 partita (0 gol fatti, 0 gol subiti)
Bielorussia: 0 punti in 1 partita (1 gol fatto, 5 gol subiti)
GIRONE D
Islanda: 3 punti in 1 partita (5 gol fatti, 0 gol subiti)
Francia: 3 punti in 1 partita (2 gol fatti, 0 gol subiti)
Ucraina: 0 punti in 1 partita (0 gol fatti, 2 gol subiti)
Azerbaigian: 0 punti in 1 partita (0 gol fatti, 5 gol subiti)
GIRONE E
Spagna: 6 punti in 2 partite (9 gol fatti, 0 gol subiti)
Georgia: 3 punti in 2 partite (5 gol fatti, 3 gol subiti)
Turchia: 3 punti in 2 partite (3 gol fatti, 8 gol subiti)
Bulgaria: 0 punti in 2 partite (0 gol fatti, 6 gol subiti)
GIRONE F
Portogallo: 3 punti in 1 partita (5 gol fatti, 0 gol subiti)
Ungheria: 1 punto in 1 partita (2 gol fatti, 2 gol subiti)
Irlanda: 1 punto in 1 partita (2 gol fatti, 2 gol subiti)
Armenia: 0 punti in 1 partita (0 gol fatti, 5 gol subiti)
GIRONE G
Olanda: 10 punti in 4 partite (14 gol fatti, 3 gol subiti)
Polonia: 10 punti in 5 partite (8 gol fatti, 4 gol subiti)
Finlandia: 7 punti in 5 partite (6 gol fatti, 8 gol subiti)
Lituania: 3 puntI in 5 partite (5 gol fatti, 7 gol subiti)
Malta: 2 punt1 in 5 partite (1 gol fatti, 12 gol subiti)
GIRONE H
Bosnia: 12 punti in 4 partite (10 gol fatti, 1 gol subito)
Austria: 9 punti in 3 partite (7 gol fatti, 1 gol subito)
Romania: 6 punti in 4 partite (8 gol fatti, 4 gol subiti)
Cipro: 3 punti in 4 partite (3 gol fatti, 5 gol subiti)
San Marino: 0 punti in 5 partite (1 gol fatto, 18 gol subiti)
GIRONE J
Macedonia del Nord: 11 punti in 5 partite (11 gol fatti, 2 gol subiti)
Belgio: 10 punti in 4 partite (17 gol fatti, 4 gol subiti)
Galles: 10 punti in 5 partite (11 gol fatti, 6 gol subiti)
Kazakistan: 3 punti in 5 partite (3 gol fatti, 11 gol subiti)
Liechtenstein: 0 punti in 5 partite (0 gol fatti, 19 gol subiti)
GIRONE K
Inghilterra: 12 punti in 4 partite (8 gol fatti, 0 gol subiti)
Serbia: 7 punti in 3 partite (4 gol fatti, 0 gol subiti)
Albania: 5 punti in 4 partite (4 gol fatti, 3 gol subiti)
Lettonia: 4 punti in 3 partite (2 gol fatti, 5 gol subiti)
Andorra: 0 punti in 5 partite (0 gol fatti, 10 gol subiti)
GIRONE L
Repubblica Ceca: 12 punti in 5 partite (11 gol fatti, 6 gol subiti)
Croazia: 9 punti in 3 partite (13 gol fatti, 1 gol subito)
Montenegro: 6 punti in 4 partite (4 gol fatti, 5 gol subiti)
Far Oer: 3 punti in 4 partite (3 gol fatti, 5 gol subiti)
Gibilterra: 0 punti in 4 partite (2 gol fatti, 16 gol subiti)