Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Vela: la Bosphorus Cup di Istanbul torna per la sua 24ª edizione
Luis Enrique , brutto incidente in bici
Volley, Mondiale femminile: l'Italia batte in rimonta il Brasile e vola in finale contro la Turchia

Luis Enrique , brutto incidente in bici

Settembre 6, 2025
scritto daRedazione

Luis Enrique, allenatore del Paris Saint Germain, si trova ricoverato in ospedale a seguito di un grave incidente in bicicletta . Il tecnico spagnoilo nelle prossime ore sarà sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la frattura alla clavicola infortunatasi dopo la rovinosa caduta.

A dare la notizia è stato lo stesso club parigino che in un comunicato pubblicato sui propri profili social 

IL COMUNICATO DEL PSG
“In seguito a una caduta in bicicletta avvenuta venerdì, l’allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique è stato trasportato al pronto soccorso e verrà sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura della clavicola. Il Paris Saint-Germain desidera esprimere il suo pieno sostegno a Luis Enrique e augurargli una pronta guarigione. Il club fornirà ulteriori informazioni a breve”. 

Settembre 6, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Vela: la Bosphorus Cup di Istanbul torna per la sua 24ª edizione

Settembre 6, 2025
Articolo successivo

Volley, Mondiale femminile: l'Italia batte in rimonta il Brasile e vola in finale contro la Turchia

Settembre 6, 2025

Recommended for You

Estonia , il ct:” abbiamo esaminato l’Italia , siamo fiduciosi”

Portogallo , i convocati dal ct Martinez, senza Leao

Turchia , i convocati da Montella con Chalanoglue e Yldiz e Celik