Luis Enrique , brutto incidente in bici

Luis Enrique, allenatore del Paris Saint Germain, si trova ricoverato in ospedale a seguito di un grave incidente in bicicletta . Il tecnico spagnoilo nelle prossime ore sarà sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la frattura alla clavicola infortunatasi dopo la rovinosa caduta.

A dare la notizia è stato lo stesso club parigino che in un comunicato pubblicato sui propri profili social

IL COMUNICATO DEL PSG

“In seguito a una caduta in bicicletta avvenuta venerdì, l’allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique è stato trasportato al pronto soccorso e verrà sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura della clavicola. Il Paris Saint-Germain desidera esprimere il suo pieno sostegno a Luis Enrique e augurargli una pronta guarigione. Il club fornirà ulteriori informazioni a breve”.