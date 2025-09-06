Vela: la Bosphorus Cup di Istanbul torna per la sua 24ª edizione

La Turchia, circondata da splendidi mari blu su tre lati, attira gli appassionati di sport acquatici da tutto il mondo con i suoi eventi di altissimo livello. La Bosphorus Cup è il momento clou di questo entusiasmante calendario, essendo la competizione velica più longeva del Paese. È anche una delle poche regate al mondo che si svolge tra due continenti.

Questa emozionante regata ha portato lo spirito dello yachting nel cuore di Istanbul per quasi un quarto di secolo. Giunta alla sua 24ª edizione, la Bosphorus Cup continua la sua tradizione come principale evento velistico della Turchia, tornando a Istanbul dal 18 al 21 settembre di quest’anno.

Una battaglia infuocata per il Bosforo

Immaginate una flotta di vele colorate che si stagliano contro lo skyline di questa città unica e i loro riflessi che danzano sulle acque scintillanti del Bosforo. L’affascinante stretto di Istanbul diventa il palcoscenico della Bosphorus Cup, dove ogni anno, per un weekend straordinario, si svolgono rivalità feroci, ma amichevoli in uno spettacolo mozzafiato.

La prossima edizione della regata trasformerà ancora una volta il cuore della città in un’arena vivace fatta di vento, acqua e competizione in otto diverse categorie, tra cui IRC, ORC e barche da crociera.

Grazie a un permesso speciale concesso per gareggiare nello spettacolare stretto del Bosforo, solitamente chiuso a tutte le imbarcazioni tranne quelle commerciali, i velisti a bordo di quasi 85 imbarcazioni provenienti da tutto il mondo si riuniranno a Istanbul con un unico obiettivo: mettere alla prova le loro abilità nell’unico stretto naturale al mondo che divide due continenti e che ha visto l’ascesa e la caduta di imperi.

Dopo la giornata di apertura del 18 settembre, il giorno successivo si svolgeranno le prime regate intorno alle boe al largo di Caddebostan. Il 20 settembre sarà il momento clou, quando circa 900 velisti provenienti da 10 nazioni affronteranno il possente stretto per vedere chi sarà il vincitore assoluto della Bosphorus Cup 2025. Sotto lo sguardo dei tre ponti sospesi della città e gli occhi attenti di circa un milione di spettatori sulle rive, imbarcazioni da 25 a 86 piedi si contenderanno la posizione migliore e una corsa senza ostacoli sul percorso di gara.

Teatro dei venti

La Bosphorus Cup è davvero indimenticabile non solo per l’emozione della competizione, ma anche per l’atmosfera festosa che avvolge la città. È una regata in cui l’Oriente incontra l’Occidente, dove la storia si scontra con il mondo moderno. Gli abitanti di Istanbul affollano le rive della città per assistere a uno spettacolo marittimo indimenticabile che coinvolge il Bosforo solo una volta all’anno.

Quest’anno, questo incredibile spettacolo si arricchirà del “Teatro dei venti”, una performance artistica creata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Istanbul, che darà vita ai famosi venti della città attraverso la danza e i costumi. Con uno spettacolo speciale, sei ballerini mostreranno i diversi venti di Istanbul durante un party esclusivo.

Con la regata sul Bosforo che si svolgerà tra le 12:00 e le 17:00, gli ospiti della regata potranno godersi una sontuoso festa per tutto il pomeriggio sulle rive del Bosforo.