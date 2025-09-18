Champions League. Halland punisce il Napoli. All’Hetiad Stadium azzurri sconfitti 2-0

E’ inizta con una sconfitta la nuova avventura del Napoli in Champions League,.

Nella n prima giornata i campioni d’Italia sono stati sconfitti 2-0 dal Manchester City . Una gara difficile per i partenopei oltre per la bravura dell’avversario , messa in salita al 20′ dall’espulsione di capitan Di Lorenzo (fallo da ultimo uomo su Hallad lanciato a rete). Il Napoli ha alzato le barricate , apprezzabile il sacrifiicio di tutti , in modo particolare quello di Politano ma, sopratutto grazie alla parate di uno strepitoso Milinkovic-Savic , ha retto per tutto il primo tempo. Nella rirpesa gli azzurri sono crollati Haaland al 50° ha portato in vantaggio il City su pennellata di Folden , il colpo di testa si è infilato all’incrocio dei pali. Il raddoppio al 65′ di Doku dopo una pregioevole serpentina in area il sinistro ha chiuso la gara con largo anticipo regalando i tre punti agli inglesi.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY-NAPOLI 2-0

Manchester City (4-1-4-1): Donnarumma 6,5; Khusanov 6, Gvardiol 6,5 (35′ st Ake sv), Dias 6, O’Reilly 6,5; Rodri 6,5 (15′ st Nico Gonzalez 6); Foden 7, Bernardo Silva 6, Reijnders 6(35′ st Lewis sv), Doku 7,5 (24′ st Savinho 6); Haaland 7 (35′ st Bobb sv). A disp.: Trafford, Bettinelli, Matheus Nunes, Mukasa, Mfuni. All.: Guardiola 6,5.

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic 6,5; Di Lorenzo 4, Beukema 5,5, Buongiorno 5, Spinazzola 6,5; Lobotka 5,5 (26′ st Gilmour 6); Politano 67 (10′ st Juan Jesus 5,5), Anguissa 5 (26′ st Elmas 6), De Bruyne 6 (26′ Olivera 5,5), McTominay 5; Hojlund 5 (26′ st Neres 6). A disp.: Meret, Ferrante,Gutierrez, Vergara, Ambrosino, Lang, Lucca. All.: Conte 6.

Arbitro: Zwayer (Germania)

Marcatori: 10′ st Haaland, 20′ st Doku

Ammoniti: Politano (N)

Espulsi: 20′ Di Lorenzo (N) per aver interrotto una chiara occasione da gol