Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A: finale Milan – Napoli 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie B - risultati 5^ giornata
Champions League : le gare di martedì 30 settenbre e mercoledi 1° ottobre

Champions League : le gare di martedì 30 settenbre e mercoledi 1° ottobre

Settembre 29, 2025
scritto daRedazione

Martedì 30 settembre e mercoledì 1° ottobre riprende la Champions League 2025-2026..  Seconda gioirnata con altre diciotto sfide.Inter , Napoli , Juventus e Atalanta , impegnate rispettivamente con: Slavia Praga, Sporting Lisbona, Villareal e Bruges.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle diciotto partite valevoli per la seconda giornata della League Phase di Champions League.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 30 SETTEMBRE-1 OTTOBRE

Martedì 30 settembre

18.45 Atalanta-Club Brugge – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 253; in streaming su Sky Go e NOW

18.45 Kairat Almaty-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254; in streaming su Sky Go e NOW

21.00 Atletico Madrid-Eintracht Francoforte – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su Sky Go e NOW

21.00 Bodo/Glimt-Tottenham – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su Sky Go e NOW

21.00 Chelsea-Benfica – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su Sky Go e NOW

21.00 Galatasaray-Liverpool – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253; in streaming su Sky Go e NOW

21.00 Inter-Slavia Praga – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252; in streaming su Sky Go e NOW

21.00 Marsiglia-Ajax – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su Sky Go e NOW

21.00 Pafos-Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su Sky Go e NOW

Mercoledì 1° ottobre

18.45 Qarabag-Copenaghen – Diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport 254; in streaming su Sky Go e NOW

18.45 Royale Union SG-Newcastle – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253; in streaming su Sky Go e NOW

21.00 Arsenal-Olympiacos – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su Sky Go e NOW

21.00 Barcellona-PSG – Diretta tv su TV8, Sky Sport Calcio e Sky Sport 253; in streaming su tv8.it, Sky Go e NOW

21.00 Borussia Dortmund-Athletic Bilbao – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su Sky Go e NOW

21.00 Bayer Leverkusen-PSV – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su Sky Go e NOW

21.00 Monaco-Manchester City – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su Sky Go e NOW

21.00 Napoli-Sporting Lisbona – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252; in streaming su Sky Go e NOW

21.00 Villareal-Juventus – Diretta streaming su Amazon Prime Video

Settembre 29, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie B - risultati 5^ giornata

Settembre 29, 2025

Recommended for You

Atalanta, De Ketelaere salta la sfida Chanpions contro il Bruges

Napoli, Milinkovic-Savic:” fare tanto sacrificio, secondo me è un gran segnale già questo”

AntonioConte:”l’espuslione di Di Lorenzo ha rovinato la partita”