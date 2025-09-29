Champions League : le gare di martedì 30 settenbre e mercoledi 1° ottobre

Martedì 30 settembre e mercoledì 1° ottobre riprende la Champions League 2025-2026.. Seconda gioirnata con altre diciotto sfide.Inter , Napoli , Juventus e Atalanta , impegnate rispettivamente con: Slavia Praga, Sporting Lisbona, Villareal e Bruges.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle diciotto partite valevoli per la seconda giornata della League Phase di Champions League.
CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 30 SETTEMBRE-1 OTTOBRE
Martedì 30 settembre
18.45 Atalanta-Club Brugge – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 253; in streaming su Sky Go e NOW
18.45 Kairat Almaty-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254; in streaming su Sky Go e NOW
21.00 Atletico Madrid-Eintracht Francoforte – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su Sky Go e NOW
21.00 Bodo/Glimt-Tottenham – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su Sky Go e NOW
21.00 Chelsea-Benfica – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su Sky Go e NOW
21.00 Galatasaray-Liverpool – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253; in streaming su Sky Go e NOW
21.00 Inter-Slavia Praga – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252; in streaming su Sky Go e NOW
21.00 Marsiglia-Ajax – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su Sky Go e NOW
21.00 Pafos-Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su Sky Go e NOW
Mercoledì 1° ottobre
18.45 Qarabag-Copenaghen – Diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport 254; in streaming su Sky Go e NOW
18.45 Royale Union SG-Newcastle – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253; in streaming su Sky Go e NOW
21.00 Arsenal-Olympiacos – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su Sky Go e NOW
21.00 Barcellona-PSG – Diretta tv su TV8, Sky Sport Calcio e Sky Sport 253; in streaming su tv8.it, Sky Go e NOW
21.00 Borussia Dortmund-Athletic Bilbao – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su Sky Go e NOW
21.00 Bayer Leverkusen-PSV – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su Sky Go e NOW
21.00 Monaco-Manchester City – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su Sky Go e NOW
21.00 Napoli-Sporting Lisbona – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252; in streaming su Sky Go e NOW
21.00 Villareal-Juventus – Diretta streaming su Amazon Prime Video