Serie B – risultati 5^ giornata

La 5^ giornata campionato di Serie B , ha cinfernato il Modena in testa alla classifica. I ‘Canarini’ nel posticipo (Domenica) hanno battuto il Pecara 2-1. in riposta al Frosinone che venerdì ha travolto il Mantova 5-1.Il Frosinone . Cesena e Palermo si sono divisi la posta in palio (1-1).Nella parte bassa della classifica , la Sampdoria conquista il primo punto , i blucerchiati pareggiano allo stadio San Nicola , 1-1 contro il Bari.La Serie Cadetta , ritorna in campo nartedì e mercoleì.
Venerdì 26 settembre 2025
Catanzaro-Juve Stabia (20:30) 2-2
21’ rigore Gabrielloni (JS), 44’ Carissoni (JS), 53’ Verrengia (C), 71’ Iemmello (C)
Sabato 27 settembre 2025
Avellino-Virtus Entella (15:00) 2-0
9’ Biasci (A), 68’ Kumi (A)
Cesena-Palermo (15:00) 1-1
34’ Blesa (C), 56’ Bani (P)
Mantova-Frosinone (15:00) 1-5
8’ Koutsoupias (F), 16’ Ghedjemis (F), 22’ Grosso (F), 43’ Calò (F), 54’ Fiori (M), 86’ Vergani (F)
Südtirol-Reggiana (15:00) 3-1
18’ Martini (S), 26’ Merkaj (S), 56’ Tronchin (S), 59’ Portanova (R)
Venezia-Spezia (15:00) 2-0
29’ rigore Adorante (V), 57’ Korac (V)
Monza-Padova (17:15) 0-1
51’ Varas (P)
Bari-Sampdoria (19:30) 1-1
28’ Depaoli (S), 32’ Moncini (B)
Domenica 28 settembre 2025
Modena-Pescara (17:15) 2-1
40’ Olzer (P), 52’ rigore Gilozzi (M), 58’ Sersanti (M)
Empoli-Carrarese (19:30) 2-2
15’ Zanon (C), 43’ Schpendi (E), 78’ Ceesay (E), 88’ Finotto (C)
CLASSIFICA
Modena 13
Frosinone 11
Palermo 11
Cesena 11
Avellino 10
Südtirol 8
Venezia 8
Juve Stabia 7
Monza 7
Padova 7
Carrarese 6
Catanzaro 5
Reggiana 5
Virtus Entella 5
Empoli 5
Pescara 4
Mantova 3
Bari 2
Spezia 2
Sampdoria 1
PROSSIMO TURNO – 6a GIORNATA
Martedì 30 settembre 2025
Frosinone-Cesena (20:30)
Juve Stabia-Mantova (20:30)
Padova-Avellino (20:30)
Palermo-Venezia (20:30)
Reggiana-Spezia (20:30)
Virtus Entella-Bari (20:30)
Mercoledì 1 ottobre 2025
Carrarese-Modena (20:30)
Empoli–Monza (20:30)
Pescara–Südtirol (20:30)
Sampdoria–Catanzaro (20:30)