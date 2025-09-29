Serie B – risultati 5^ giornata

La 5^ giornata campionato di Serie B , ha cinfernato il Modena in testa alla classifica. I ‘Canarini’ nel posticipo (Domenica) hanno battuto il Pecara 2-1. in riposta al Frosinone che venerdì ha travolto il Mantova 5-1.Il Frosinone . Cesena e Palermo si sono divisi la posta in palio (1-1).Nella parte bassa della classifica , la Sampdoria conquista il primo punto , i blucerchiati pareggiano allo stadio San Nicola , 1-1 contro il Bari.La Serie Cadetta , ritorna in campo nartedì e mercoleì.

Venerdì 26 settembre 2025

Catanzaro-Juve Stabia (20:30) 2-2

21’ rigore Gabrielloni (JS), 44’ Carissoni (JS), 53’ Verrengia (C), 71’ Iemmello (C)

Sabato 27 settembre 2025

Avellino-Virtus Entella (15:00) 2-0

9’ Biasci (A), 68’ Kumi (A)

Cesena-Palermo (15:00) 1-1

34’ Blesa (C), 56’ Bani (P)

Mantova-Frosinone (15:00) 1-5

8’ Koutsoupias (F), 16’ Ghedjemis (F), 22’ Grosso (F), 43’ Calò (F), 54’ Fiori (M), 86’ Vergani (F)

Südtirol-Reggiana (15:00) 3-1

18’ Martini (S), 26’ Merkaj (S), 56’ Tronchin (S), 59’ Portanova (R)

Venezia-Spezia (15:00) 2-0

29’ rigore Adorante (V), 57’ Korac (V)

Monza-Padova (17:15) 0-1

51’ Varas (P)

Bari-Sampdoria (19:30) 1-1

28’ Depaoli (S), 32’ Moncini (B)

Domenica 28 settembre 2025

Modena-Pescara (17:15) 2-1

40’ Olzer (P), 52’ rigore Gilozzi (M), 58’ Sersanti (M)

Empoli-Carrarese (19:30) 2-2

15’ Zanon (C), 43’ Schpendi (E), 78’ Ceesay (E), 88’ Finotto (C)

CLASSIFICA

Modena 13

Frosinone 11

Palermo 11

Cesena 11

Avellino 10

Südtirol 8

Venezia 8

Juve Stabia 7

Monza 7

Padova 7

Carrarese 6

Catanzaro 5

Reggiana 5

Virtus Entella 5

Empoli 5

Pescara 4

Mantova 3

Bari 2

Spezia 2

Sampdoria 1

PROSSIMO TURNO – 6a GIORNATA

Martedì 30 settembre 2025

Frosinone-Cesena (20:30)

Juve Stabia-Mantova (20:30)

Padova-Avellino (20:30)

Palermo-Venezia (20:30)

Reggiana-Spezia (20:30)

Virtus Entella-Bari (20:30)

Mercoledì 1 ottobre 2025

Carrarese-Modena (20:30)

Empoli–Monza (20:30)

Pescara–Südtirol (20:30)

Sampdoria–Catanzaro (20:30)