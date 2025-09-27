Sfondo scuro Sfondo chiaro
l'Italvolley maschile batte la Polonia e vola in finale contro la Bulgaria
Serie B – risultati 5^ giornata
Italvolley , il ct De Giorgi:". Siamo un gruppo nel quale ognuno mette il suo in campo facendo la differenza".

Serie B – risultati 5^ giornata

Settembre 27, 2025
scritto daRedazione

Dopo l’antiipo di eri tra Juve Stabia e Catanzaro terminato 2-2 , oggi si sono giocati 6 match. Importante vittoria a suon di gol del frosinone, i ‘Canarini’ hanno battuto il Mantova (5-1) . Sorride L’Avellio (2–2) alla Virtus Entella . Cesena e Palermo pareggiano 1-1. Sudtirol ha battuto la Reggiana 3-1, infine il Venenzia , dopo le fatiche in Coppa Italia conquista l’intera posta (2-0) contro lo Spezia.

I Risultati

Venerdì 26 settembre 2025

Catanzaro-Juve Stabia (20:30) 2-2

21’ rigore Gabrielloni (JS), 44’ Carissoni (JS), 53’ Verrengia (C), 71’ Iemmello (C)

Sabato 27 settembre 2025

Avellino-Virtus Entella (15:00) 2-0

9’ Biasci (A), 68’ Kumi (A)

Cesena-Palermo (15:00) 1-1

34’ Blesa (C), 56’ Bani (P)

Mantova-Frosinone (15:00) 1-5

8’ Koutsoupias (F), 16’ Ghedjemis (F), 22’ Grosso (F), 43’ Calò (F), 54’ Fiori (M), 86’ Vergani (F)

Südtirol-Reggiana (15:00) 3-1

18’ Martini (S), 26’ Merkaj (S), 56’ Tronchin (S), 59’ Portanova (R)

Venezia-Spezia (15:00) 2-0

29’ rigore Adorante (V), 57’ Korac (V)

Monza-Padova (17:15)

Bari-Sampdoria (19:30)

Domenica 28 settembre 2025

Modena-Pescara (17:15)

Empoli-Carrarese (19:30)

CLASSIFICA

Frosinone 11

Palermo 11

Cesena 11

Modena 10

Avellino 10

Südtirol 8

Venezia 8

Juve Stabia 7

Monza 7

Carrarese 5

Catanzaro 5

Reggiana 5

Virtus Entella 5

Pescara 4

Padova 4

Empoli 4

Mantova 3

Spezia 2

Bari 1

Sampdoria 0

PROSSIMO TURNO – 6a GIORNATA

Martedì 30 settembre 2025

Frosinone-Cesena (20:30)

Juve Stabia-Mantova (20:30)

Padova-Avellino (20:30)

Palermo-Venezia (20:30)

Reggiana-Spezia (20:30)

Virtus Entella-Bari (20:30)

Mercoledì 1 ottobre 2025

Carrarese-Modena (20:30)

Empoli–Monza (20:30)

Pescara–Südtirol (20:30)

Sampdoria–Catanzaro (20:30)

