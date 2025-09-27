Serie B – risultati 5^ giornata

Dopo l’antiipo di eri tra Juve Stabia e Catanzaro terminato 2-2 , oggi si sono giocati 6 match. Importante vittoria a suon di gol del frosinone, i ‘Canarini’ hanno battuto il Mantova (5-1) . Sorride L’Avellio (2–2) alla Virtus Entella . Cesena e Palermo pareggiano 1-1. Sudtirol ha battuto la Reggiana 3-1, infine il Venenzia , dopo le fatiche in Coppa Italia conquista l’intera posta (2-0) contro lo Spezia.
I Risultati
Venerdì 26 settembre 2025
Catanzaro-Juve Stabia (20:30) 2-2
21’ rigore Gabrielloni (JS), 44’ Carissoni (JS), 53’ Verrengia (C), 71’ Iemmello (C)
Sabato 27 settembre 2025
Avellino-Virtus Entella (15:00) 2-0
9’ Biasci (A), 68’ Kumi (A)
Cesena-Palermo (15:00) 1-1
34’ Blesa (C), 56’ Bani (P)
Mantova-Frosinone (15:00) 1-5
8’ Koutsoupias (F), 16’ Ghedjemis (F), 22’ Grosso (F), 43’ Calò (F), 54’ Fiori (M), 86’ Vergani (F)
Südtirol-Reggiana (15:00) 3-1
18’ Martini (S), 26’ Merkaj (S), 56’ Tronchin (S), 59’ Portanova (R)
Venezia-Spezia (15:00) 2-0
29’ rigore Adorante (V), 57’ Korac (V)
Monza-Padova (17:15)
Bari-Sampdoria (19:30)
Domenica 28 settembre 2025
Modena-Pescara (17:15)
Empoli-Carrarese (19:30)
CLASSIFICA
Frosinone 11
Palermo 11
Cesena 11
Modena 10
Avellino 10
Südtirol 8
Venezia 8
Juve Stabia 7
Monza 7
Carrarese 5
Catanzaro 5
Reggiana 5
Virtus Entella 5
Pescara 4
Padova 4
Empoli 4
Mantova 3
Spezia 2
Bari 1
Sampdoria 0
PROSSIMO TURNO – 6a GIORNATA
Martedì 30 settembre 2025
Frosinone-Cesena (20:30)
Juve Stabia-Mantova (20:30)
Padova-Avellino (20:30)
Palermo-Venezia (20:30)
Reggiana-Spezia (20:30)
Virtus Entella-Bari (20:30)
Mercoledì 1 ottobre 2025
Carrarese-Modena (20:30)
Empoli–Monza (20:30)
Pescara–Südtirol (20:30)
Sampdoria–Catanzaro (20:30)