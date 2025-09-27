l’Italvolley maschile batte la Polonia e vola in finale contro la Bulgaria

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Lotito: "Messe in giro voci false, il futuro della Lazio è garantito
Settembre 27, 2025
scritto daRedazione

La Nazionale maschile di pallavolo detentrice del torneo, ha infatti conquistato la finalissima: sfiderà la Bulgaria, vincitrice sulla Repubblica Ceca nell’altra semifinale. Gli azzurri vincono 3-0 una gara tirata, sconfiggendo la Polonia di Leon con una grande rimonta nel terzo set: 25-21, 25-22, 25-23 i parziali. Sugli scudi Romanò (15) e Michieletto (10). L”Italia,difenderà il titolo lmondiale: sugli scudi Romanò (15) e Michieletto (10), Leon si ferma 13 punti. La sfidante per l’oro sarà la Bulgaria, che ha sconfitto la Repubblica Ceca: una rivale a sorpresa, che non andrà sottovalutata. 

Settembre 27, 2025
scritto daRedazione
