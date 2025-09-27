Como – Cremonese 1-1 Baschirotto risponde a Nico Paz

Il primo match della 5^ giornata Serie , Como -Cremoense finisce 1-1.
I ragazzi dui Fabregas passano in vantaggio bravo a infilare in rete l’assist di Rodriguez al 32′. Nella ripresa Nicooa indica ai suoi di alzare il ritmo trovando il pareggio con Baschirotto al 69′ sugli sviluppi di corner battuto da Vazquez, Un gesto di reazione di Jesus Rodriguez su Terraccinai costa il cartellino rosso al giocatore del Como espulso da Di bello dopo il controllo al Var . . I Lariani in dieci soffrono la Cremoense che ci crede ma, il isultato non cambia. Grigiorossi imbattuti dopo cinque giornate .
IL TABELLINO
COMO-CREMONESE 1-1
Como (4-2-3-1): Butez; Posch, Carlos, Ramon (1′ st Kempf), Valle; Perrone, Sergi Roberto (21′ Da Cunha); Kuhn (1′ st Addai), Nico Paz (46′ st Morata), Rodriguez; Douvikas (21′ st Caqueret). A disp.: Cavlina, Vigorito, Goldaniga, Moreno, Vojvoda, Smolcic, Baturina, Cerri. All.: Fabregas.
Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin (1′ st Floriani Mussolini), Payero (19′ st Vazquez), Bondo (46′ st Sarmiento), Grassi, Pezzella; Johnsen (19′ st Sanabria), Bonazzoli (32′ st Vandeputte). A disp.: Audero, Nava, Barbieri, Ceccherini, Faye, Folino, Lordkipanidze, Vardy. All.: Nicola.
Arbitro: Di Bello
Marcatori: 32′ Nico Paz (Co), 24′ st Baschirotto (Cr)
Ammoniti: Perrone, Ramon, Da Cunha (Co); Baschirotto, Floriani Mussolini (Cr)
Espulsi: 36′ st Rodriguez (Co) per gioco violento