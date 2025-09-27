Sfondo scuro Sfondo chiaro
Il Napoli a San Siro senza Spizazzola, Oliveira , Buongiorno e Rrhhmani
Como – Cremonese 1-1 Baschirotto risponde a Nico Paz
l'Italvolley maschile batte la Polonia e vola in finale contro la Bulgaria

Como – Cremonese 1-1 Baschirotto risponde a Nico Paz

Settembre 27, 2025
scritto daRedazione

Il primo match della 5^ giornata Serie , Como -Cremoense finisce 1-1.

I ragazzi dui Fabregas passano in vantaggio bravo a infilare in rete l’assist di Rodriguez al 32′. Nella ripresa Nicooa indica ai suoi di alzare il ritmo trovando il pareggio con Baschirotto al 69′ sugli sviluppi di corner battuto da Vazquez, Un gesto di reazione di Jesus Rodriguez su Terraccinai costa il cartellino rosso al giocatore del Como espulso da Di bello dopo il controllo al Var . . I Lariani in dieci soffrono la Cremoense che ci crede ma, il isultato non cambia. Grigiorossi imbattuti dopo cinque giornate .

IL TABELLINO

COMO-CREMONESE 1-1
Como (4-2-3-1): Butez; Posch, Carlos, Ramon (1′ st Kempf), Valle; Perrone, Sergi Roberto (21′ Da Cunha); Kuhn (1′ st Addai), Nico Paz (46′ st Morata), Rodriguez; Douvikas (21′ st Caqueret). A disp.: Cavlina, Vigorito, Goldaniga, Moreno, Vojvoda, Smolcic, Baturina, Cerri. All.: Fabregas.
Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin (1′ st Floriani Mussolini), Payero (19′ st Vazquez), Bondo (46′ st Sarmiento), Grassi, Pezzella; Johnsen (19′ st Sanabria), Bonazzoli (32′ st Vandeputte). A disp.: Audero, Nava, Barbieri, Ceccherini, Faye, Folino, Lordkipanidze, Vardy. All.: Nicola.
Arbitro: Di Bello
Marcatori: 32′ Nico Paz (Co), 24′ st Baschirotto (Cr)
Ammoniti: Perrone, Ramon, Da Cunha (Co); Baschirotto, Floriani Mussolini (Cr)
Espulsi: 36′ st Rodriguez (Co) per gioco violento

Settembre 27, 2025
scritto daRedazione
Il Napoli a San Siro senza Spizazzola, Oliveira , Buongiorno e Rrhhmani

Settembre 27, 2025

Settembre 27, 2025
l'Italvolley maschile batte la Polonia e vola in finale contro la Bulgaria

Settembre 27, 2025

Settembre 27, 2025

