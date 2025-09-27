Sfondo scuro Sfondo chiaro
Torino, Baroni:”Il Parma merita i punti che ha”
Torino, Baroni:”Il Parma merita i punti che ha”

Settembre 27, 2025
scritto daRedazione

Marco Baroni si prepara con il suo Torino alla sfida del Tardini contro il Parma. Il tecnico granata ha presentato così, in conferenza stampa, la sfida : “Tutte le partite sono importanti e fondamentali i, in A non esistono gare facili – le parole dell’allenatore granata -. Il Parma merita più punti di quelli che ha, è un campo difficile e ci stiamo preparando bene. MNon torno indietro parlando del ritiro, di chi c’era e di chi è andato via, anche perché non voglio ripetermi.

Sul clima di contestazione: “Mi sento in debito con i tifosi, dobbiamo soltanto portare prestazioni di grande energia e voglia. La soluzione è nell’aspetto tecnico per me come allenatore, è su questo che sto lavorando”.

Settembre 27, 2025
scritto daRedazione
