Torino, Baroni:”Il Parma merita i punti che ha”

Marco Baroni si prepara con il suo Torino alla sfida del Tardini contro il Parma. Il tecnico granata ha presentato così, in conferenza stampa, la sfida : “Tutte le partite sono importanti e fondamentali i, in A non esistono gare facili – le parole dell’allenatore granata -. Il Parma merita più punti di quelli che ha, è un campo difficile e ci stiamo preparando bene. MNon torno indietro parlando del ritiro, di chi c’era e di chi è andato via, anche perché non voglio ripetermi.

Sul clima di contestazione: “Mi sento in debito con i tifosi, dobbiamo soltanto portare prestazioni di grande energia e voglia. La soluzione è nell’aspetto tecnico per me come allenatore, è su questo che sto lavorando”.