Italvolley , il ct De Giorgi:”. Siamo un gruppo nel quale ognuno mette il suo in campo facendo la differenza”.

Ferdinando De Giorgi si gode la sua seconda finale mondiale da ct dell’Italvolley, conquistata al termine di un match giocato alla grande contro la Polonia: ” Le partoite giocate da noi contro la Polonia sono state tutte importanti – le sue parole al termine della semifinale di Pasay -. oggi siamo stati più bravi . Non ci siamo scomposti nei momenti più delicati del match

” Braci Francesco Sani, quando è entrato, ha girato dei momenti importanti dei set. Anche Luca Porro ha dato un grande contributo, così come Anzani, che ha preso dei muri decisivi”

“lLa Bulgaria è una squadra che ha meritato di arrivare in finale, un po’ a sorpresa, nel senso che dall’altra parte c’erano squadre forti che sono state eliminate, ma non per demerito loro. Hanno giocato molto bene. È una squadra talentuosa, forte, e quindi anche domani dobbiamo prepararci a una partita da giocare fino alla fine”.