Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Lotito: “Messe in giro voci false, il futuro della Lazio è garantito Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Italvolley , il ct De Giorgi:". Siamo un gruppo nel quale ognuno mette il suo in campo facendo la differenza".
Cremonese, Nicola: sono soddisfatto della prova offerta dai ragazzi”
Milan , Allegri:" Leao torna a disposizione"

Cremonese, Nicola: sono soddisfatto della prova offerta dai ragazzi”

Settembre 27, 2025
scritto daRedazione

Davide Nicola è soddisfatto del pareggio della sua Cremoense al Senigaglia (1-1) contro il Como. I grigirossi restano imbattuti in questo inizio di campionato:” Non era facile venire qui e fare la partita che abbiamo fatto. Il primo tempo mi è piaciuto fino al gol, ma sembrava avessimo troppo rispetto di un avversario comunque forte; noi, comunque, dobbiamo essere organizzati senza palla ed essere propositivi – ha detto il tecnico della Cremonese ai microfoni di DAZN .-

Settembre 27, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Italvolley , il ct De Giorgi:". Siamo un gruppo nel quale ognuno mette il suo in campo facendo la differenza".

Settembre 27, 2025
Articolo successivo

Milan , Allegri:" Leao torna a disposizione"

Settembre 27, 2025

Recommended for You

Fiorentina, Pioli:”Conosciamo l’importanza della prossima partita e che il nostro inizio non è quello che volevamo”

Hellas Verona , Zanetti:”Tornare all’Olimpico dopo la brutta sconfitta con la Lazio ci è da stimolo”