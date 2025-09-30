Atalanta, Juric:” Il Bruges è una squadra ottina e collaudata”

Ivan Juric lancia messaggi propositivi a tutta la squadra , in vsita del match – seconda giornata – Champions league conhtro la sua Atalanta. ” “Mi è dispiaciuto non vedere i nostri tifosi durante le trasferte di Torino. Mi aspetto un grande clima domani da parte di un tifo caloroso e che sta attaccato alla squadra”.

“Il Bruges è una squadra ottima e collaudata. Per loro non è un momento di troppa stanchezza: il campionato è ancora lungo. Certe volte è meglio giocare più spesso. Sono una squadra che non molla mai – ha aggiunto – Sono compatti e giocano alla pari: basta vedere quello che hanno fatto con il Monaco”.