Serie A: finale Pama-Torino 2-1
Lazio, Cancellieri:" sapevamo quello che volevamo"
Atalanta, Juric:" Il Bruges è una squadra ottina e collaudata"
Juventus, allenamento differenziato per Bremer e Conceiçao

Settembre 30, 2025
scritto daRedazione

Ivan Juric lancia messaggi propositivi a tutta la squadra , in vsita del match – seconda giornata – Champions league conhtro la sua Atalanta. ” “Mi è dispiaciuto non vedere i nostri tifosi durante le trasferte di Torino. Mi aspetto un grande clima domani da parte di un tifo caloroso e che sta attaccato alla squadra”.

“Il Bruges è una squadra ottima e collaudata. Per loro non è un momento di troppa stanchezza: il campionato è ancora lungo. Certe volte è meglio giocare più spesso. Sono una squadra che non molla mai – ha aggiunto – Sono compatti e giocano alla pari: basta vedere quello che hanno fatto con il Monaco”.

Settembre 30, 2025
scritto daRedazione
Lazio, Cancellieri:" sapevamo quello che volevamo"

Settembre 30, 2025
Juventus, allenamento differenziato per Bremer e Conceiçao

Settembre 30, 2025

