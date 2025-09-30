Villareal -Juventus , probabili formazioni

Secondo turnoper la Juventus in Champions league. I bianconeri dopo il pareggio inaugurae contro il Borussia Dortmund affrontano la difficile trasferta in Spagna contro il ‘Sottomarino Giallo’

Le Ultime

Serata di ex del camoionato italiano: Nel Villarreal c’è , Renato Veiga, che ha indossato nella scorsa stagione la maglia bianconera e ‘ex interista Buchanan Viega gioicherà al centro della difesa nel l 4-4-2 disegnato da Marcelino, con Pepé che dovrebbe essere confermato al fianco di Mikautadze davanti. Dubbio fra Parejo e Partey a centrocampo.

Juventus: Jonathan David, probabili tirolare come terminale offensivo . , Difficile vedere in campo Conceicao , con Yildiz sulla linea dei trequartisti con affianco uno tra Koopmeiners, Adzic e Zhegrova. Dubbi sulla presenza di Thuram , pronto al posto del francese McKennie affiancare Locatelli nel cuore del centrocampo. Su Bremer qualche riserva , il difensore dovrebbe farcela a guocare dal primo minuto.

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Cardona; Akhomach, Parejo, Gueye, Buchanan; Pépé, Mikautadze. All. Marcelino

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Igor Tudor

Dove vedere Villarreal-Juventus

L’incontro tra Juventus e Borussia Dortmund verrà trasmesso in diretta su Prime Video.