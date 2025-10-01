Inter, Chivu:”abbiamo avuto un grande atteggiamento”

Christian Chivu si gide la bella vittoria dell’Inter 4-0 c contro lo Slavia Praga in Champions,League.

“La squadra sta crescendo , quando si vince c’èp entusiamo al contrario di quando incece si perde.- Serv equilibrio – ha aggiunto – BBImo trTTto l Prtità concentrandoci con serietà.- I ragazzi si sono divertiti mantenendo i comportamenti giusti e l’attenzione”. “La squadra sta crescendo , soni felice di questo gruppo”. Su Thuram:. “Domani si faranno degli accertamenti e speriamo che non sia nulla di grave”.