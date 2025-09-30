Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Champions League finale: Atalanta -Club Bruges 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Champions League - seconbdo turno. I match di oggi e la programmazione TV
Champions League: Atalanta di rimonta 2-1 al Bruges

Champions League: Atalanta di rimonta 2-1 al Bruges

Settembre 30, 2025
scritto daRedazione

(Sergio Chairetti) L’Atalanta cancella la pesante sconfitta nel primo match CXhanpions leagie (4–0) contro il PSG e batte il Club Bruges 2-1 e si porta quota 3 punti in classifica.

Al New Balance Stadium Juric schiera dal primo minuto Ademola Loookman , ilbritannico ancora in fase di rodaggio dopo la lunga sosta per le vicenbde di mercato.

Il match rimane in equilibrio fino al (38′) quando Tzolis approfitta di un’errore in impostazione di De Roon , calcia da fuori area c un potente destro angolando la battuta che supoera Carnesecchi. Nella rirpesa l’Atalanta reagisce , e grazie anche ai cambi di Jurica , la Dea prima pareggia su calcio di rigore per il fallo commesso da portiere belga Jackers su Pasalic , dal dischetto Samardzic non sbaglia, poi all’87’ da calcio d’angolo: scambio Samardzic -Bernasconi , palla ancora all’ex Udinese , cross spizzata di Musah e girata di testa di Mario Pasalic che fa 2-1. Risultato finale e fetsa dei tifosi atalantini.

IL TABELLINO
ATALANTA-BRUGES 2-1
Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou (8′ st Musah), Djimsiti, Ahanor; Bellanova (1′ st Zappacosta), De Roon, Ederson (16′ st Samardzic), Bernasconi; Pasalic; Krstovic (44′ st Brescianini), Lookman (16′ st Sulemana).
A disp.: Rossi, Sportiello, Obric, Maldini. All.: Juric
Bruges (4-3-3): Jackers; Sabbe (44′ st Meijer), Ordonez (44′ st Romero), Mechele, Seys; Stankovic, Sandra (44′ st Campbell), Vanaken; Forbs (30′ st Vetlesen), Tresoldi (19′ st Vermant), Tzolis.
A disp.: Vn den Heuvel, Reis, Nilsson, Osuji, Siquet, Audoor, Diakhon. All.: Hayen
Arbitro: Espen Eskas (Nor)
Marcatori: 38′ Tzolis (B), 29′ st rig. Samardzic (A), 42′ st Pasalic (A)
Ammoniti: Musah, De Roon (A)

Settembre 30, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Champions League - seconbdo turno. I match di oggi e la programmazione TV

Settembre 30, 2025

Recommended for You

Napoli, Conte: l’emergenza resta in diifesa-. De Bruney? Abbiamo chiarito tutto”

Atalanta, Juric:” Il Bruges è una squadra ottina e collaudata”