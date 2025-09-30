Champions League: Atalanta di rimonta 2-1 al Bruges

(Sergio Chairetti) – L’Atalanta cancella la pesante sconfitta nel primo match CXhanpions leagie (4–0) contro il PSG e batte il Club Bruges 2-1 e si porta quota 3 punti in classifica.

Al New Balance Stadium Juric schiera dal primo minuto Ademola Loookman , ilbritannico ancora in fase di rodaggio dopo la lunga sosta per le vicenbde di mercato.

Il match rimane in equilibrio fino al (38′) quando Tzolis approfitta di un’errore in impostazione di De Roon , calcia da fuori area c un potente destro angolando la battuta che supoera Carnesecchi. Nella rirpesa l’Atalanta reagisce , e grazie anche ai cambi di Jurica , la Dea prima pareggia su calcio di rigore per il fallo commesso da portiere belga Jackers su Pasalic , dal dischetto Samardzic non sbaglia, poi all’87’ da calcio d’angolo: scambio Samardzic -Bernasconi , palla ancora all’ex Udinese , cross spizzata di Musah e girata di testa di Mario Pasalic che fa 2-1. Risultato finale e fetsa dei tifosi atalantini.

IL TABELLINO

ATALANTA-BRUGES 2-1

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou (8′ st Musah), Djimsiti, Ahanor; Bellanova (1′ st Zappacosta), De Roon, Ederson (16′ st Samardzic), Bernasconi; Pasalic; Krstovic (44′ st Brescianini), Lookman (16′ st Sulemana).

A disp.: Rossi, Sportiello, Obric, Maldini. All.: Juric

Bruges (4-3-3): Jackers; Sabbe (44′ st Meijer), Ordonez (44′ st Romero), Mechele, Seys; Stankovic, Sandra (44′ st Campbell), Vanaken; Forbs (30′ st Vetlesen), Tresoldi (19′ st Vermant), Tzolis.

A disp.: Vn den Heuvel, Reis, Nilsson, Osuji, Siquet, Audoor, Diakhon. All.: Hayen

Arbitro: Espen Eskas (Nor)

Marcatori: 38′ Tzolis (B), 29′ st rig. Samardzic (A), 42′ st Pasalic (A)

Ammoniti: Musah, De Roon (A)