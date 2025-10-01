Champions League: risultati e marcatori della 2ª giornata

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Ottobre 1, 2025
scritto daRedazione

La ‘Fase Campionato’ della Champions League è arrivata alla sua seconda giornata: vittorie nette per l’Inter Marsiglia, Real, Atletico Madrid e Bayern,. Vince anche l’Atalanta , cade il Liverpool.

   RISULTATI GARE DI MARTEDì 30 SETTEMBRE

KAIRAT ALMATY-REAL MADRID 0-5

    Marcatori: 25’ rig. Mbappé, 52’ Mbappé, 74’ Mbappé, 83’ Camavinga, 90+3’ Brahim Diaz

ATALANTA-CLUB BRUGGE 2-1

Marcatori: 38’ Tzolis (C), 74’ rig. Samardzic (A), 87’ Pasalic (A)

CHELSEA-BENFICA 1-0

Marcatori: 18’ aut. Rios

Le partite di oggi 1° Ottobre

    Villarreal-Juventus

PAFOS-BAYERN MONACO 1-5

Marcatori: 15’ Kane (B), 20’ Guerreiro (B), 31’ Jackson (B), 34’ Kane (B), 45’ Orsic (P), 69’ Olise (B)

GALATASARAY-LIVERPOOL 1-0

Marcatori: 16’ rig. Osimhen

BODO/GLIMT-TOTTENHAM 2-2

Marcatori: 53’ Hauge (B), 66’ Hauge (B), 68’ Van de Ven (T), 89’ aut. Gundersen (T)

MARSIGLIA-AJAX 4-0

Marcatori: 6’ Paixão, 12’ Paixão, 26’ Greenwood, 52’ Aubameyang

ATLETICO MADRID-EINTRACHT FRANCOFORTE 5-1

Marcatori: 4’ Raspadori (A), 33’ Le Normand (A), 45+1’ Griezmann (A), 57’ Burkardt (E), 70’ G. Simeone (A), 82’ rig. J. Alvarez.

INTER-SLAVIA PRAGA 3-0

Marcatori: 30’ L. Martinez, 34’ Dumfries, L. Martinez

QARABAG-COPENAGHEN

    Mercoledì 18.45

UNION SG-NEWCASTLE

    Mercoledì 18.45

ARSENAL-OLYMPIACOS

    Mercoledì ore 21

BARCELLONA-PSG

    Mercoledì ore 21

BORUSSIA DORTMUND-ATHLETIC BILBAO

    Mercoledì ore 21

BAYER LEVERKUSEN-PSV

    Mercoledì ore 21

MONACO-MANCHESTER CITY

    Mercoledì ore 21

NAPOLI-SPORTING

    Mercoledì ore 21

VILLARREAL-JUVENTUS

    Mercoledì ore 21

