Champions League: risultati e marcatori della 2ª giornata

La ‘Fase Campionato’ della Champions League è arrivata alla sua seconda giornata: vittorie nette per l’Inter Marsiglia, Real, Atletico Madrid e Bayern,. Vince anche l’Atalanta , cade il Liverpool.
RISULTATI GARE DI MARTEDì 30 SETTEMBRE
KAIRAT ALMATY-REAL MADRID 0-5
Marcatori: 25’ rig. Mbappé, 52’ Mbappé, 74’ Mbappé, 83’ Camavinga, 90+3’ Brahim Diaz
ATALANTA-CLUB BRUGGE 2-1
Marcatori: 38’ Tzolis (C), 74’ rig. Samardzic (A), 87’ Pasalic (A)
CHELSEA-BENFICA 1-0
Marcatori: 18’ aut. Rios
Le partite di oggi 1° Ottobre
Villarreal-Juventus
PAFOS-BAYERN MONACO 1-5
Marcatori: 15’ Kane (B), 20’ Guerreiro (B), 31’ Jackson (B), 34’ Kane (B), 45’ Orsic (P), 69’ Olise (B)
GALATASARAY-LIVERPOOL 1-0
Marcatori: 16’ rig. Osimhen
BODO/GLIMT-TOTTENHAM 2-2
Marcatori: 53’ Hauge (B), 66’ Hauge (B), 68’ Van de Ven (T), 89’ aut. Gundersen (T)
MARSIGLIA-AJAX 4-0
Marcatori: 6’ Paixão, 12’ Paixão, 26’ Greenwood, 52’ Aubameyang
ATLETICO MADRID-EINTRACHT FRANCOFORTE 5-1
Marcatori: 4’ Raspadori (A), 33’ Le Normand (A), 45+1’ Griezmann (A), 57’ Burkardt (E), 70’ G. Simeone (A), 82’ rig. J. Alvarez.
INTER-SLAVIA PRAGA 3-0
Marcatori: 30’ L. Martinez, 34’ Dumfries, L. Martinez
QARABAG-COPENAGHEN
Mercoledì 18.45
UNION SG-NEWCASTLE
Mercoledì 18.45
ARSENAL-OLYMPIACOS
Mercoledì ore 21
BARCELLONA-PSG
Mercoledì ore 21
BORUSSIA DORTMUND-ATHLETIC BILBAO
Mercoledì ore 21
BAYER LEVERKUSEN-PSV
Mercoledì ore 21
MONACO-MANCHESTER CITY
Mercoledì ore 21
NAPOLI-SPORTING
Mercoledì ore 21
VILLARREAL-JUVENTUS
Mercoledì ore 21