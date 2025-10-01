L’Inter non sbaglia – A San Siro 4-0 allo Slavia Praga

Nella seconda giornata della fase a campionato di Champions League, l’Inter batte 3-0 lo Slavia Praga e rimane a punteggio pieno.
I nerazzurri scacciano tutti i dubbi giocabdo un match perfetto dall’inzio alla fine, dominando lo lo Slavia Praga e abbattebdo il muro difensivo alla mezzora dei cechi , su errore del portiere Stanek il quake serve Zima ma calcia debolmente, Lautaro intercetta e segna a porta vuota. Quattro minuti e arriva il raddoppio di Dumfries, ben servito da Thuram. Poi al 65′ cala il sipario, con la doppietta del Toro che mette alle spalle dell’estremo difensore ceco un preciso cross di Bastoni.
IL TABELLINO
INTER-SLAVIA PRAGA 3-0
Inter (3-5-2): Sommer ; Bisseck (22′ st Akanji ), Acerbi , Bastoni; Dumfries (31′ st Darmian ), Sucic , Calhanoglu , Zielinski (22′ st Barella ), Dimarco ; Thuram (21′ st Bonny ), Lautaro Martinez (21′ st Esposito ). A disp.: J. Martinez, De Vrij, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto. All.: Chivu
Slavia Praga (4-5-1): Stanek ; Vlcek , Chaloupek , Zima , Hashioka (38′ st Chytil ); Doudera (4′ st Mbodji ), Dorley , Zafeiris , Sadilek (1′ st Schranz ), Provod 5,5 (25′ st Cham 5,5); Kusej 5 (1′ st Chory 5). A disp.: Markovic, Rezek, Sanyang, Moses, Boril, Toula, Prekop. All.: Trpisovsky
Arbitro: Kavanagh (Inghilterra)
Marcatori: 30′ e 20′ st Lautaro Martinez (I), 34′ Dumfries (I)
Ammoniti: Bisseck (I), Schranz (S), Lautaro Martinez (I)