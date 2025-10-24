MotoGp Gp Malesia Sepang Prove Libere 1. Aldegur miglior crono

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Mondiali Ciclismo pista Cile: Italia femminile (inseguimento) medaglia d'oro
Ottobre 24, 2025
scritto daRedazione

MotoGP Gp Malesia Sepang Prove Libere 1 – Fermin Aldeguer Gresini Racing è stato il più veloce della prima sessione di prove libere del Gran Premio della Malesia MotoGP, 20esima tappa del Motomondiale 2025 in programma al SIC, Sepang International Circuit.

Aldeguer ha preceduto di 0.256s la Ducati Desmosedici GP 25 di Pecco Bagnaia e di 0.349s la Honda RC213V Factory di Joan Mir , poi 4: Pol Espargarò, 5. Marco Bezzecchi, 6. Luca Marini, 7. Alex Marquez 8. Fabio Quartararo 9. Jack Miller., 10.Pedro Acosta, 11. Franco Morbidelli, 12. Brad Binder, 13. Ai Ogura, 14. Johann Zarco, 15. Enea Bastianini, 16. Miguel Oliveira,17. Fabio Di Giannantonio, 18. Alex Rins , 19. Raul Fernandez, 20. Micle Pirro , 21. Lorenzo Savadori. 22. Augusto Fernandez. Ultima posizione per Somkiat Chantra, che chiude a 2.786s dalla vetta.

Ottobre 24, 2025
scritto daRedazione
