Moto2 Gp Australia: pole di Diogo Moreira

Moto2 Gp Australia Phillip Island Qualifiche – Pole position per Diogo Moreira nel Gran Premio d’Australia classe Moto2, 19esimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma sul tracciato di Phillip Island.

Il pilota brasiliano, conquista per l’ottava volta in questa stagioine lapole , con il crono di 1:29.817, nuovo record della pista australiana per la classe di “mezzo”.

In seconda casella , Senna Agius (Intact GP) e il team-mate di quest’ultimo, il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez. I due sono staccati di 0.011s e 0.065s. Il migliore dei piloti italiani, Tony Arbolino, 12esimo con la Boscoscuro del Pramac Racing.

Qualifiche da dimenticare per Celestino Vietti, che non è riuscito a passare la Q1 e che partirà dalla 25esima casella dello schieramento.

moto2 Qualifica 2 Phillip Island – GP Australia – I tempi