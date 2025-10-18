Moto2 Gp Australia: pole di Diogo Moreira

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Ottobre 18, 2025
scritto daRedazione

Moto2 Gp Australia Phillip Island Qualifiche – Pole position per Diogo Moreira nel Gran Premio d’Australia classe Moto2, 19esimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma sul tracciato di Phillip Island.

Il pilota brasiliano, conquista per l’ottava volta in questa stagioine lapole , con il crono di 1:29.817, nuovo record della pista australiana per la classe di “mezzo”.

In seconda casella , Senna Agius (Intact GP) e il team-mate di quest’ultimo, il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez. I due sono staccati di 0.011s e 0.065s. Il migliore dei piloti italiani, Tony Arbolino, 12esimo con la Boscoscuro del Pramac Racing.

Qualifiche da dimenticare per Celestino Vietti, che non è riuscito a passare la Q1 e che partirà dalla 25esima casella dello schieramento.

moto2 Qualifica 2 Phillip Island – GP Australia – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
110Diogo MoreiraItaltrans Racing Team1:29.817
281Senna AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact Gp1:29.828+0.011
318Manuel GonzalezLiqui Moly Dynavolt Intact Gp1:29.893+0.076
496Jake DixonElf Marc Vds Racing Team1:29.993+0.176
527Daniel HolgadoCfmoto Power Electronics Aspar Team1:29.995+0.178
680David AlonsoCfmoto Power Electronics Aspar Team1:30.107+0.290
771Ayumu SasakiRw-idrofoglia Racing Gp1:30.128+0.311
844Aron CanetFantic Racing1:30.141+0.324
915Darryn BinderItaljet Gresini Moto21:30.267+0.450
107Barry BaltusFantic Racing1:30.327+0.510
1175Albert ArenasItaljet Gresini Moto21:30.382+0.565
1214Tony ArbolinoBlu Cru Pramac Yamaha Moto21:30.382+0.565
1399Adrian HuertasItaltrans Racing Team1:30.383+0.566
1428Izan GuevaraBlu Cru Pramac Yamaha Moto21:30.504+0.687
1595Collin VeijerRed Bull Ktm Ajo1:30.536+0.719
1664Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia1:31.126+1.309
1717David MunozRed Bull Ktm Ajo1:31.234+1.417
184Ivan OrtolaQjmotor – Frinsa – Msi1:33.703+3.886

Ottobre 18, 2025
scritto daRedazione
