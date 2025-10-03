Motogp , Gp d’Indonesia . Bezzecchi miglior crono pre-qualifiche

Un ottimo Marco Bezzecchi, ha svettato nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Indonesia, 18esimo appuntamento della MotoGP 2025.
Al Mandalika International Street Circuit il pilota dell’Aprilia ha portato in testa la sua RS-GP 25 con il crono di 1:29.240, crono di quasi mezzo secondo migliore di quello fatto segnare dal rookie Ducati Gresini, Fermin Aldeguer, che accusa un gap di 0.408s.
Terzo tempo per la KTM RC16 di Pedro Acosta, con il #37
Clamorosamente costrette alla Q1 le Ducati Factory di Marc Marquez e Pecco Bagnaia.