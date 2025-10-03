Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Champions League finale: Atalanta -Club Bruges 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Italia: i convocati di Gattuso per le sfide contro Estonia e Israele
Motogp , Gp d’Indonesia . Bezzecchi miglior crono pre-qualifiche
Masters 1000 Shanghai: Nardi , Bellucci eliminati

Motogp , Gp d’Indonesia . Bezzecchi miglior crono pre-qualifiche

Ottobre 3, 2025
scritto daRedazione

Un ottimo Marco Bezzecchi, ha svettato nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Indonesia, 18esimo appuntamento della MotoGP 2025.

Al Mandalika International Street Circuit il pilota dell’Aprilia ha portato in testa la sua RS-GP 25 con il crono di 1:29.240, crono di quasi mezzo secondo migliore di quello fatto segnare dal rookie Ducati Gresini, Fermin Aldeguer, che accusa un gap di 0.408s.

Terzo tempo per la KTM RC16 di Pedro Acosta, con il #37

Clamorosamente costrette alla Q1 le Ducati Factory di Marc Marquez e Pecco Bagnaia.

MotoGp Prove Libere 2 Mandalika – GP Indonesia – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
172Marco BezzecchiAprilia Racing1:29.240
254Fermin AldeguerBk8 Gresini Racing Motogp1:29.648+0.408
337Pedro AcostaRed Bull Ktm Factory Racing1:29.664+0.424
410Luca MariniHonda Hrc Castrol1:29.730+0.490
525Raul FernandezTrackhouse Motogp Team1:29.733+0.493
636Joan MirHonda Hrc Castrol1:29.768+0.528
720Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha Motogp Team1:29.837+0.597
842Alex RinsMonster Energy Yamaha Motogp Team1:29.868+0.628
988Miguel OliveiraPrima Pramac Yamaha Motogp1:29.930+0.690
1073Alex MarquezBk8 Gresini Racing Motogp1:29.985+0.745
1193Marc MarquezDucati Lenovo Team1:30.053+0.813
1221Franco MorbidelliPertamina Enduro Vr46 Racing Team1:30.108+0.868
1333Brad BinderRed Bull Ktm Factory Racing1:30.156+0.916
145Johann ZarcoCastrol Honda Lcr1:30.230+0.990
1523Enea BastianiniRed Bull Ktm Tech31:30.385+1.145
1643Jack MillerPrima Pramac Yamaha Motogp1:30.405+1.165
1763Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team1:30.496+1.256
1849Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro Vr46 Racing Team1:30.496+1.256
1912Maverick VinalesRed Bull Ktm Tech31:30.529+1.289
2035Somkiat ChantraIdemitsu Honda Lcr1:31.434+2.194
Ottobre 3, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Italia: i convocati di Gattuso per le sfide contro Estonia e Israele

Ottobre 3, 2025
Articolo successivo

Masters 1000 Shanghai: Nardi , Bellucci eliminati

Ottobre 3, 2025

Recommended for You

Moto2 – Gp Giappone G: vince Holgado, Arbolino è sesto

Moto-3 Gp del Giappone-Motegi: Munoz su tutti, davanti a Rueda

MotoGP – Gp Giappone :” oroglioso di questa vittoria”

MotoGP- Alex Marquez vince il Gp di Catalunya, secondo il fratello Marc. Bastaini sul podio

MotoGp , Gp Barcellona Gara Sprint : Marc Marquez su tutti. Ducati campione del mondo costruttori