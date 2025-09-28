Moto-3 Gp del Giappone-Motegi: Munoz su tutti, davanti a Rueda

Tero gradino del podio Maximo Quiles.

David Munoz ha vinto il Gran Premio del Giappone classe Moto3 disputato sul tracciato di Motegi, diciassettesima tappa del Motomondiale 2025.

Una leggera pioggia ha condizionato i primi giri dellla gara favorend il pilota KTM Intact GP hper allungare sugli avversari , andando a centrare la terza vittoria stagionale e della carriera.

Sul secondo gradino del podio un grande Josè Antonio Rueda, che dopo aver perso posizioni nelle fasi in cui c’era la pioggia, ha recuperato nel finale tagliando il traguardo alle spalle di Munoz.

Per il pilota Red Bull KTM Ajo, Match Point per il Titolo già in Indonesia (deve fare 7 punti più di Piqueras, ndr), visto che il suo rivale Angel Piqueras (KTM MT Helmets – MSI) è caduto e poi una volta tornato in sella ha chiuso 11esimo.

Primo degli italiani Guido Pini, settimo (e con un doppio long-lap sulle spalle,

Moto3 Gara Motegi – GP Giappone – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 33:09.599 2 99 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo +1.618 3 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team +2.203 4 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 +2.336 5 31 Adrian Fernandez Leopard Racing +3.853 6 6 Ryusei Yamanaka Frinsa – Mt Helmets – Msi +5.496 7 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +5.617 8 66 Joel Kelso Levelup-mta +5.771 9 58 Luca Lunetta Sic58 Squadra Corse +11.955 10 71 Dennis Foggia Cfmoto Gaviota Aspar Team +21.113 11 36 Angel Piqueras Frinsa – Mt Helmets – Msi +21.326 12 18 Matteo Bertelle Levelup-mta +21.528 13 12 Jacob Roulstone Red Bull Ktm Tech3 +21.568 14 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo +21.669 15 82 Stefano Nepa Sic58 Squadra Corse +22.631 16 14 Cormac Buchanan Denssi Racing – Boe +24.383 17 95 Marco Morelli Gryd – Mlav Racing +27.887 18 8 Eddie O’shea Gryd – Mlav Racing +29.201 19 21 Ruche Moodley Denssi Racing – Boe +35.122 20 54 Riccardo Rossi Rivacold Snipers Team +35.305 21 19 Scott Ogden Cip Green Power +68.971

classifica piloti

1 Jose Antonio Rueda 315 2 Angel Piqueras 222 3 Maximo Quiles 204 4 David Munoz 197 5 Alvaro Carpe 156 6 Joel Kelso 153 7 Adrian Fernandez 127 8 Valentin Perrone 121 9 Ryusei Yamanaka 115 10 Taiyo Furusato 112

clssifica Team