Moto-3 Gp del Giappone-Motegi: Munoz su tutti, davanti a Rueda

Tero gradino del podio Maximo Quiles.
David Munoz ha vinto il Gran Premio del Giappone classe Moto3 disputato sul tracciato di Motegi, diciassettesima tappa del Motomondiale 2025.
Una leggera pioggia ha condizionato i primi giri dellla gara favorend il pilota KTM Intact GP hper allungare sugli avversari , andando a centrare la terza vittoria stagionale e della carriera.
Sul secondo gradino del podio un grande Josè Antonio Rueda, che dopo aver perso posizioni nelle fasi in cui c’era la pioggia, ha recuperato nel finale tagliando il traguardo alle spalle di Munoz.
Per il pilota Red Bull KTM Ajo, Match Point per il Titolo già in Indonesia (deve fare 7 punti più di Piqueras, ndr), visto che il suo rivale Angel Piqueras (KTM MT Helmets – MSI) è caduto e poi una volta tornato in sella ha chiuso 11esimo.
Primo degli italiani Guido Pini, settimo (e con un doppio long-lap sulle spalle,
Moto3 Gara Motegi – GP Giappone – I tempi
classifica piloti
|1
|Jose Antonio Rueda
|315
|2
|Angel Piqueras
|222
|3
|Maximo Quiles
|204
|4
|David Munoz
|197
|5
|Alvaro Carpe
|156
|6
|Joel Kelso
|153
|7
|Adrian Fernandez
|127
|8
|Valentin Perrone
|121
|9
|Ryusei Yamanaka
|115
|10
|Taiyo Furusato
|112
clssifica Team
|1
|Red Bull KTM Ajo
|471
|2
|FRINSA – MT Helmets – MSI
|337
|3
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP
|274
|4
|Leopard Racing
|230
|5
|LEVELUP-MTA
|222
|6
|CFMOTO Gaviota Aspar Team
|192
|7
|Red Bull KTM Tech3
|177
|8
|SIC58 Squadra Corse
|116
|9
|Honda Team Asia
|113
|10
|CFMOTO Valresa Aspar Team
|81