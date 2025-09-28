Sfondo scuro Sfondo chiaro
Moto-3 Gp del Giappone-Motegi: Munoz su tutti, davanti a Rueda

Settembre 28, 2025
scritto daRedazione

Tero gradino del podio Maximo Quiles.

David Munoz ha vinto il Gran Premio del Giappone classe Moto3 disputato sul tracciato di Motegi, diciassettesima tappa del Motomondiale 2025.

Una leggera pioggia ha condizionato i primi giri dellla gara favorend il pilota KTM Intact GP hper allungare sugli avversari , andando a centrare la terza vittoria stagionale e della carriera.

Sul secondo gradino del podio un grande Josè Antonio Rueda, che dopo aver perso posizioni nelle fasi in cui c’era la pioggia, ha recuperato nel finale tagliando il traguardo alle spalle di Munoz.

Per il pilota Red Bull KTM Ajo, Match Point per il Titolo già in Indonesia (deve fare 7 punti più di Piqueras, ndr), visto che il suo rivale Angel Piqueras (KTM MT Helmets – MSI) è caduto e poi una volta tornato in sella ha chiuso 11esimo.

Primo degli italiani Guido Pini, settimo (e con un doppio long-lap sulle spalle,

Moto3 Gara Motegi – GP Giappone – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
164David MunozLiqui Moly Dynavolt Intact Gp33:09.599
299Jose Antonio RuedaRed Bull Ktm Ajo+1.618
328Maximo QuilesCfmoto Gaviota Aspar Team+2.203
473Valentin PerroneRed Bull Ktm Tech3+2.336
531Adrian FernandezLeopard Racing+3.853
66Ryusei YamanakaFrinsa – Mt Helmets – Msi+5.496
794Guido PiniLiqui Moly Dynavolt Intact Gp+5.617
866Joel KelsoLevelup-mta+5.771
958Luca LunettaSic58 Squadra Corse+11.955
1071Dennis FoggiaCfmoto Gaviota Aspar Team+21.113
1136Angel PiquerasFrinsa – Mt Helmets – Msi+21.326
1218Matteo BertelleLevelup-mta+21.528
1312Jacob RoulstoneRed Bull Ktm Tech3+21.568
1483Alvaro CarpeRed Bull Ktm Ajo+21.669
1582Stefano NepaSic58 Squadra Corse+22.631
1614Cormac BuchananDenssi Racing – Boe+24.383
1795Marco MorelliGryd – Mlav Racing+27.887
188Eddie O’sheaGryd – Mlav Racing+29.201
1921Ruche MoodleyDenssi Racing – Boe+35.122
2054Riccardo RossiRivacold Snipers Team+35.305
2119Scott OgdenCip Green Power+68.971

classifica piloti

1Jose Antonio Rueda315
2Angel Piqueras222
3Maximo Quiles204
4David Munoz197
5Alvaro Carpe156
6Joel Kelso153
7Adrian Fernandez127
8Valentin Perrone121
9Ryusei Yamanaka115
10Taiyo Furusato112

clssifica Team

1Red Bull KTM Ajo471
2FRINSA – MT Helmets – MSI337
3LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP274
4Leopard Racing230
5LEVELUP-MTA222
6CFMOTO Gaviota Aspar Team192
7Red Bull KTM Tech3177
8SIC58 Squadra Corse116
9Honda Team Asia113
10CFMOTO Valresa Aspar Team81
Settembre 28, 2025
scritto daRedazione
