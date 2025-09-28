Moto2 – Gp Giappone G: vince Holgado, Arbolino è sesto

Sfondo scuro Sfondo chiaro
MotoGp Gran Premio Motegi: vince Bagnaia , Marc Marquez è campione dle Mondo per la nona volta
Settembre 28, 2025
scritto daRedazione

Seconda vittoria stagionale per il rookie del Team Aspar, a podio anche Dixon e Moreira

Daniel Holgado ha dominato il Gp del Giappone e centra il secondo successo in Moto2 dopo quello di Barcellona.

Il #27 del Team Aspar ha colto il terzo podio coinsecutivo aggiudicandosi il Gran Premio del Giappone ). Scattato dalla seconda casella, ha preso il comando della gara senza più lasciarlo sino alla bandiera a scacchi.

Sul secondo gradino del podio è salito Jake Dixon (Boscoscuro), con il rider del Marc VDS Racing Team che ha sperato sino alla fine il ricongiungimento con il pilota di Sant Vicent del Raspeig, senza però riuscirci.

Terzo al traguardo il brasiliano Diogo Moreira, che in sella alla Kalex dell’Italtrans Racing Team ha battuto per soli 42 millesimi il rookie nonché iridato della Moto3 2024, David Alonso (Aspar).

Buona la prestazione offerta da Tony Arbolino sesto posto

Ricordiamo che il pilota di Garbagnate Milanese, dopo Misano si è recato a Barcellona, dove è stato operato all’ospedale universitario Dexeus per la sindrome compartimentale cronica all’avambraccio destro.

moto2 Gara Motegi – GP Giappone – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
127Daniel HolgadoCfmoto Power Electronics Aspar Team34:50.326
296Jake DixonElf Marc Vds Racing Team+1.304
310Diogo MoreiraItaltrans Racing Team+5.943
480David AlonsoCfmoto Power Electronics Aspar Team+5.985
518Manuel GonzalezLiqui Moly Dynavolt Intact Gp+8.426
614Tony ArbolinoBlu Cru Pramac Yamaha Moto2+9.271
77Barry BaltusFantic Racing+10.137
84Ivan OrtolaQjmotor – Frinsa – Msi+11.592
975Albert ArenasItaljet Gresini Moto2+12.588
1095Collin VeijerRed Bull Ktm Ajo+12.635
1121Alonso LopezBeta Tools Speedrs Team+15.006
1224Marcos RamirezOnlyfans American Racing Team+15.125
1312Filip SalacElf Marc Vds Racing Team+15.741
1471Ayumu SasakiRw-idrofoglia Racing Gp+17.634
1544Aron CanetFantic Racing+19.602
1699Adrian HuertasItaltrans Racing Team+20.601
1711Alex EscrigKlint Forward Factory Team+22.821
1892Yuki KuniiIdemitsu Honda Team Asia+24.077
199Jorge NavarroKlint Forward Factory Team+25.292
2019Unai OrradreQjmotor – Frinsa – Msi+26.203
2164Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia+32.865

classifica piloti

1Manuel Gonzalez233
2Diogo Moreira197.5
3Aron Canet184.5
4Jake Dixon174
5Barry Baltus172
6Daniel Holgado145
7Celestino Vietti128.5
8Albert Arenas105.5
9Deniz Oncu100
10Senna Agius98.5

classificaTeam

1Fantic Racing LINO SONEGO361
2Liqui Moly Dynavolt Intact GP342
3ELF Marc VDS Racing Team256
4Italtrans Racing Team220
5OnlyFans American Racing Team170
6Red Bull KTM Ajo168
7CFMOTO Inde Aspar Team144
8BLU CRU Pramac Yamaha Moto2142
9ITALJET Gresini Moto2120
10Beta Tools SpeedRS Team93
Settembre 28, 2025
scritto daRedazione
