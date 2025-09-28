Moto2 – Gp Giappone G: vince Holgado, Arbolino è sesto

Seconda vittoria stagionale per il rookie del Team Aspar, a podio anche Dixon e Moreira
Daniel Holgado ha dominato il Gp del Giappone e centra il secondo successo in Moto2 dopo quello di Barcellona.
Il #27 del Team Aspar ha colto il terzo podio coinsecutivo aggiudicandosi il Gran Premio del Giappone ). Scattato dalla seconda casella, ha preso il comando della gara senza più lasciarlo sino alla bandiera a scacchi.
Sul secondo gradino del podio è salito Jake Dixon (Boscoscuro), con il rider del Marc VDS Racing Team che ha sperato sino alla fine il ricongiungimento con il pilota di Sant Vicent del Raspeig, senza però riuscirci.
Terzo al traguardo il brasiliano Diogo Moreira, che in sella alla Kalex dell’Italtrans Racing Team ha battuto per soli 42 millesimi il rookie nonché iridato della Moto3 2024, David Alonso (Aspar).
Buona la prestazione offerta da Tony Arbolino sesto posto
Ricordiamo che il pilota di Garbagnate Milanese, dopo Misano si è recato a Barcellona, dove è stato operato all’ospedale universitario Dexeus per la sindrome compartimentale cronica all’avambraccio destro.
moto2 Gara Motegi – GP Giappone – I tempi
classifica piloti
|1
|Manuel Gonzalez
|233
|2
|Diogo Moreira
|197.5
|3
|Aron Canet
|184.5
|4
|Jake Dixon
|174
|5
|Barry Baltus
|172
|6
|Daniel Holgado
|145
|7
|Celestino Vietti
|128.5
|8
|Albert Arenas
|105.5
|9
|Deniz Oncu
|100
|10
|Senna Agius
|98.5
classificaTeam
|1
|Fantic Racing LINO SONEGO
|361
|2
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|342
|3
|ELF Marc VDS Racing Team
|256
|4
|Italtrans Racing Team
|220
|5
|OnlyFans American Racing Team
|170
|6
|Red Bull KTM Ajo
|168
|7
|CFMOTO Inde Aspar Team
|144
|8
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|142
|9
|ITALJET Gresini Moto2
|120
|10
|Beta Tools SpeedRS Team
|93