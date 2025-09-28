Serie A – big-match , Milan – Napoli, le probabili formazioni

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Settembre 28, 2025
scritto daRedazione

Domenica 28 settembre alle ore 20,45  il big-match di  Serie A, 5^ giormata  tra Milan e Napoli.

I Rossoneri . La squadra di reduci dagli ottavi di finale conquistati in Coppa Italia dopo la netta vittoria con il Lecce, battuto 3-0. I  campioni d’Italia  sono in testa alla classifica dopo la vittoria interna contro il Pisa , battuto 3-2.

Le probabili formazioni

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic. All. Allegri

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

Arbitro :Chiffi

Milan-Napoli, dove vederla in tv

Milan-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.

Settembre 28, 2025
scritto daRedazione
Settembre 28, 2025

