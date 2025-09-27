Serie A: Juventus-Atalanta 1-1

L’Atalanta blocca la Juve al secondo pareggio consecutivo dopo Verona.Nel primo Vantaggio di Soulemana , pareggio di Cabal nella rirpesa . dea in dieci da 71° espulso De Roon gia ammonito rimnedia il secono giallo per fallo su McKennie.

Finisce 1-1 Juventus-Atalanta, il secondo anticipo della 5^ giornata Serie A. .La squadra allenata da Tudor nel primo tempo fa la partita egioca meglio della Dea , sia sul piano del possesso e delle occasioni: in apertura Kalulu, centra il palo della porta difesa da Carnesecchi. Giocare meglio non serve ai bianconeri che vengono puniti quasi allo scadere della prima frazione da un lampo di Sulemana. Nella ripresa Tudor ricorre alla panchina e rrivoluziona l’attacco ma il risultato non cambia .

L’Atalanta regge bene e riparte con veloci contropiedi e il gran lavoro lungo la fascia di Bellanova e il Gran lavoro di Hrstovic che ingaggia un bel duello con Bremer. La partita si trascina senza particolari sussulti fino al 78′ quando Kossounou liscia la palla in area su cross di Joao Mario Cabal appena entrato di sinistro facile fulmina Carnesecchi .

Ingeniìuo De Roon commette il fallo su McKennie , gia ammonuto l’olandese espulso per somma di amminizioni dall’arbutro Sozza. I minuti minuti conclusivi la Juv attacca a testa bassa proponendo tanti croiss in area alla ricerca della testa di Vlahovic, La Dea resiste e il risultato non cambia. Per la Juve si tratta del terzo pareggio consecutivo tra campionato e Champions, che la pone a portata di sorpasso in classifica da parte di Milan e Roma.

IL TABELLINO

Juventus-Atalanta 1-1

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti (19′ st Joao Mario), Bremer (31′ st Cabal), Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram (13′ st McKennie), Cambiaso; Adzic (13′ st Vlahovic), Yildiz; Openda (19′ st Zhegrova).

Allenatore: Tudor

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta; Samardzic (31′ st Musah), Sulemana (16′ st De Ketelaere); Krstovic (37′ st Brescianini).

Allenatore: Juric

Arbitro: Sozza

Marcatori: 45’+1 Sulemana (A), 33′ st Cabal (J)

Ammoniti: Zappacosta (A)

Espulsi: De Roon (A), somma di ammonizioni