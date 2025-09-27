Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
MotoGp Gran Premio Motegi: vince Bagnaia , Marc Marquez è campione dle Mondo per la nona volta Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Atalanta , Juric:"abbiamo giocato molto bene"
Inter, Chivu:”siamo contenti per la prestazione e per la vittoria”
Basket Supercoppa italiana, saranno Milano e Brescia a giocarsi la finaleissima

Inter, Chivu:”siamo contenti per la prestazione e per la vittoria”

Settembre 27, 2025
scritto daRedazione

Cristian Chivu soddisfatto , la sua Inter centra la secondas vittoria in campionato contro il Cagliari:

“Siamo rimasti un po’ sorpresi dal loro cambio modulo, l’avevamo preparata diversamente però l’abbiamo sbloccata presto e non siamo riusciti a chiuderla. Chiaro che loro hanno preso coraggio, hanno inserito altri attaccanti e abbiamo rischiato un po’. Siamo comunque contenti per la prestazione e per la vittoria“.

Il trecnico nerazzurro ha parlato anche di Pio Esposito che ha segbnato il primo gol in Serie A:” Andiamoci piano, è un classe 2003 . Ha il futuro davanti a sé e deve continuare a lavorare come sta già facendo. Sta sirprendendo anche me ma non pretendiamo troppo da lui per ora”.

Settembre 27, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Atalanta , Juric:"abbiamo giocato molto bene"

Settembre 27, 2025
Articolo successivo

Basket Supercoppa italiana, saranno Milano e Brescia a giocarsi la finaleissima

Settembre 27, 2025

Recommended for You

Cremonese, Nicola: sono soddisfatto della prova offerta dai ragazzi”