Inter, Chivu:”siamo contenti per la prestazione e per la vittoria”

Cristian Chivu soddisfatto , la sua Inter centra la secondas vittoria in campionato contro il Cagliari:

“Siamo rimasti un po’ sorpresi dal loro cambio modulo, l’avevamo preparata diversamente però l’abbiamo sbloccata presto e non siamo riusciti a chiuderla. Chiaro che loro hanno preso coraggio, hanno inserito altri attaccanti e abbiamo rischiato un po’. Siamo comunque contenti per la prestazione e per la vittoria“.

Il trecnico nerazzurro ha parlato anche di Pio Esposito che ha segbnato il primo gol in Serie A:” Andiamoci piano, è un classe 2003 . Ha il futuro davanti a sé e deve continuare a lavorare come sta già facendo. Sta sirprendendo anche me ma non pretendiamo troppo da lui per ora”.